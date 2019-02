Novosti online | 15. februar 2019. 18:34 | Komentara: 0

Upitan šta se nalazi u kočeu, Juretić je rekao da je unutra ''poruka za vladu''. Inače, napomenuo je da je kovčeg vlasništvo vlade, jer je kupljen na ime Republike Hrvatske, tako ako, kako kaže, policija pokuša da ga ošteti ili otme, odgovaraće građanima Hrvatske.





Josip Juretić, koji je sedam dana pešačio noseći mrtvački sanduk pokriven hrvatskom šahovnicom, stigao je danas na zagrebački Markov trg, a cilj mu je bio da pokaže da "Hrvatska država više ne postoji".Juretića je ispred vlade zaustavila policija i privela na razgovor, gde je zadržan oko pola sata. I na Markovom trgu ga je dočekala nekolicina njegovih istomišljenika i pripadnika policije zaduženih za čuvanje zgrade vlade. Oni Juretiću nisu dozvolili da u zgradu vlade unese mrtvački sanduk prekriven šahovsnicom.- Policija me pitala zašto sam se uopšte odlučio na ovakav čin, na koga sam ogorčan i s kojiim ciljem dolazim na Markov trg - rekao je Juretić.Nije poznato da li će protiv Juretića biti podneta krivična prijava.- Ljudi možda nemaju takav utisak, ai ovaj sanduk je veoma težak, ima 120 kilograma država je postala poprilično teška po kriminalu i lopovluku. Zapravo se više ne vidi smisao ove države, je li država tu da služi građanima ili da služi saborskim zastupnicima i političarima. Mi smo kao stanovnici postali građani trećega reda, ljudima izvršioci oduzimaju imovinu, protiv nas se provode tzv. humani zakon - rekao je Juretić i dodao da ljudi u Hrvatskoj umiru od bolesti, a HDZ glasačima u Bosni i Hercegovini poklanja 40 miliona kuna, konkretno bolnici u Mostaru.Ističe da su deca u Hrvatskoj bukvalno gladna i jadna, a novac se, kaže, donira drugoj državi.- Možda najveća rak rana ove države pravosuđe, moram ga nazvati krivosuđe, o tome imam jako puno toga da kažem, jer se konkretno na Fini se sprovodi preko devet mliona protizakonitogih izvršenja, a za to vreme kriminalci slobodno šeću, a nedužni građani se kada daju 10 kuna milostinje zatvaraju i globe s preko hiljadu kuna - rekao je.Juretić je pre dolaska na Markov trg rekao da je njegova jedina poruka da građani moraju sami da se izbore za sebe, jer im niko neće pomoći.- Ova država pravno uopšte ne postoji, mislim da je to svim građanima jasno - rekao je.