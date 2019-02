V.K. | 15. februar 2019. 16:30 | Komentara: 0

U reagovanju predsednik Atlas grupe, navodi da je do jednog od prvih njegovih i Đukanovićevih sukoba došlo kada je nešto kasnije isterao iz Crne Gore Džejmsa Vilsona

- Kum crnogorske kleptokratije, koji se predstavlja kao predsednik Crne Gore, opet se survao u ponor svojih nedela. Pokušavajući da deluje samouvereno, celoj Crnoj Gori se predstavio kao ortodoksni lažov. Novina je samo da mu ponestaje koncentracije. Of šor firmu na Kipru Vagor investemn limited, za koju je prvo negirao da je ima, pa je suočen sa papirima priznao da je njegova, osnovao je sa ciljem da preko nje formalno postane suvlasnik bolnice Meljine i pripadajućeg zemljišnog kompleksa od 5.000 kvadrata,

- odgovorio je Duško Knežević, vlasnik Atlas grupe, na reakciju predsednika Crne Gore Mila Đukanovića da je sve to laž, gostujući na Prvoj TV.

- Kao formalni zastupnik firme upisana je druga osoba , a naš dogovor je bio da on i moje kompanije dele zajednički udeo 50:50, te da strateški partner bude Abu Dabi Kapital grup sa svojim procentom vlasništva - otkrio je Knežević. - U partnerstvo sam ušao na njegov zahtev, jer su Arapi bili vlasnici Crovnel Hospital u Londonu i nameravali smo da ulažemo u zdravstveni turizam. Onda je 2008. došla ekonomska kriza, Arapi su prodali bolnicu u Londonu i izašli iz partnerstva u Meljinama, čemu je kumovalo i višegodišnje odugovlačenje sa donošenjem odluka na nivou lokalne samouprave, neophodnih za početak investicija. Arapi su kasnije to prebili investicijom u Atlas kapital centru i naplatili izlazak iz Meljina ukupno oko 21 milion evra sa kamatama. U partnerstvo sa Abu Dabi Kapital Grupom ušao sam na Đukanovićev zahtev.U reagovanju predsednik Atlas grupe, navodi da je do jednog od prvih njegovih i Đukanovićevih sukoba došlo kada je nešto kasnije isterao iz Crne Gore Džejmsa Vilsona, koji je bio direktor projekta Porto Novi.- Vilson je hteo da sa svojim partnerima kupi kompleks Meljine, u koji se već bio uselio kao zakupac Titove vile. Đukanović nije bio zadovoljan visinom ponuđene cene pa je preko Azerbejdzanaca naterao gospodina Vilsona da podnese ostavku i uspeo da ga otera iz Crne Gore. Đukanović mi je nametnuo Budimira Šegrta kao direktora bolnice Meljine, kome sam po njegovom nalogu platio školovanje u Londonu. Preko Šegrta je kontrolisao sve, a Šegrt je preko Glosarija i Montofarma zaduživao bolnicu i izvlačio pare, trošeži paralelno sa korporativne kartice ogromne sume. Njega je doveo u Meljine posle propasti fabrike lekova Laleta Sekulića. U Sekulićevom Habitfarmu je Đukanović, zajedno sa Vukašinom Marašem, takođe bio bio partner, tvrdio je Knežević.