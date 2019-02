M. Sekulović | 06. februar 2019. 13:41 |

Nekako mi je žao da Vas gledam kako se mučite ovih dana, predlažem Vam da sve svalite na mene. I kuću na Gorici, i Migovu kovertu, i Telekom, i A2A, i Kamenare – Lepetane, i Pireus banku, i Centralnu banku, i sve što biva i što može biti.

Ovo je deo pisma koji je jedan od lidera DF i predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević uputio glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, nakon izricanja mere zabrane napuštanja previvališta, odnosno Podgorice, koju mu je na zahtev Katnića izrekla sudija Stojanka Mugoša, koja sudi optuženima u aferi ''državni udar''.

Knežević Katnića podseća da mu je na poslednjem saslušanju kod njega u kabinetu, 12. februara 2018. godine, upravo on saopštio da sa ličnom kartom može napuštati teritoriju Crne Gore, i da što se njega tiče, sa ličnom kartom može izaći iz države kad god poželi.



- Takođe ste mi između ostalog rekli da mi se ne isplati da Vas pozivam u Mojanoviće (druga kuća od železničke stanice) jer još možete dobro da se ‘bijete’ i da nemam nikave šanse u fer tuči s Vama. Sećam se da sam Vam tad ponudio da se odmah ‘pobijemo’ u Vašem kabinetu, ali ste to odbili uz vaš prepoznatljiv šeretski osmeh i komentar da sam ‘dibidus lud’. Zato mi je i čudno da se pridružite novim merama nadzora sudije Mugoše, jer sam ja samo sledio Vaša uputstva o napuštanju države sa ličnom kartom i to na graničnim prelazima koji su i predviđeni za tu namenu. Vjerovao sam, sad vidim naivno, da me Vi nikad ne bi naterali na kršenje zakona, i da je za Vas svaki član ZKP važan kao što su nekom drugom važni npr. žiranti u londonskoj Pireus banci“, ističe Knežević i naglašava DA razmišlja da podigne krivičnu prijavu protiv Katnića za podstrekivanje na krivično delo, pošto je on ''organizator i inspirator njegovih'' putovanja u Beograd u januaru ove godine.

- I koliko god čudno zvučalo, Vi ste mi svojim savetom da sa ličnom kartom mogu napustiti Crnu Goru, pomogli da se sretnem sa predsednikom Ruske Federacije V. V. Putinom na čemu sam Vam neizmerno zahvalan, piše Knežević, i ukazuje ''na Katnićevu očiglednu pristrasnost i selektivan pristup prema određenim selima u Zeti''.