Novosti online/Tanjug | 03. februar 2019. 12:54 > 15:53 |

Zbog kiše, za Istru i Primorje izdato je crveno upozorenje. Moguće su bujične poplave i jako nevreme, pa će u slučaju potrebe ljudi biti evakuisani.









Sarajevski avaz.ba navodi da su obilne padavine i sneg koji se topi doveli do porasta nivoa reka širom Bosne i Hercegovine.



U naselju Zgošća u opštini Kakanj istoimena rijeka Zgošća preti da odnese most, a opština Jezero kod Jajca potpuno je potopljena i da je zbog alarmantne situacije načelnica Snežana Ružičić sazvala hitan sastanak svih predstavnika vlasti.





BIH: KLIZIŠTA, POPLAVLjENE KUĆE, NA STOTINE UGROŽENIH



Sajt klix.ba navodi da ni Sarajevo nije izuzetak mada je situacija znatno bolja nego u Srednjobosanskom kantonu. U Sarajevu kiša pada od ranih jutarnjih sati, a jugo koji danima duva otopio je skoro sav sneg, što je uzrokovalo današnje podizanje nivoa Bosne, Miljacke, Željeznice i njihovih pritoka.



Zbog izlivanja reke Vrbas, obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Novi Travnik - Bugojno na ulazu u Bugojno, a voda je oštetila i most u blizini tog grada.



Lokalni mediji preneli su da se urušio pomoćni most na putnom pravcu Bugojno-Novi Travnik, prenosi sarajevska N1 televizija.



Naglo topljenje snega i kiša koja od sinoć pada, prouzrokovali su probleme u nekoliko zeničkih naselja.



U samoj Zenici poplavljeno je nekoliko desetina kuća, a više od stotinu ugroženo je zbog izlivanja otpadnih voda iz kanala u zeničkom naselju Tetovo.



Prema rečima direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona Džavida Aličića, izlili su se potoci i začepili odvodi.



Kako je rekao, vodostaj reke Bosne još nije tako visok, tako da nema izlivanja Bosne u naseljima kroz koja polazi.



Zbog izlivanja Vukotićkog potoka odsečeni su delovi sela Vukotići i Jastrebac.



U Srednjobosanskom kantonu je na području Gornjeg Vakufa zabeleženo klizište koje je uništilo dve kuće, ali nije bilo povređenih.







DUBROVNIK U SMEĆU







Nevreme s grmljavinom, obilnom kišom i jakim vetrom zahvatilo je u subotu uveče istočni deo Istre.Najteža situacija bila je u Puli i Labinštinu gde su vatrogasci morali u nekoliko navrata da intervenišu zbog ispumpavanja vode iz poslovnih prostora i stanova, prenosi zagrebački Index.- Ljudi su bili u jednom od restorana kada je krenuo jugo. Kad su izlazili, osoblje im je reklo da uzmu stolice i na njima pređu dvadesetak metara koji su ih delili od suvog dela ulice - ispričao je čitalac za 24 sata, koji je ovom mediju poslao fotografiju kako ljudi hodaju po stolicama kako bi uspeli da se kreću ulicama Rijeke.Obilna kiša uzrokovala je izlivanje najduže istarske reke Mirne, a zbog zapušenja Pazinske jame došlo je do naglog porasta vodostaja i velike poplave, prenosi sajt Istramet.Kako se vidi na video snimcima i fotografijama u potpunosti je poplavljen most Svetog Jožefa.U mestu Tupljak zbog obilnih padavina došlo je do pojave klizišta koje je zatvorilo saobraćaj, prenosi sajt Istarski.Jak vetar koji je duvao u Dubrovniku naneo je više od 25 kubika smeća u dubrovačku luku.Na fotografijama i video snimcima vide se radnici gradske čistoće kako skupljaju smeće, plastične flaše, kese i grane drveća, koje je skroz prekrilo vodu i okružilo čamce i brodiće koji se nalaze u luci.Prema pisanju sajta dubrovniknet, jugo je smeće naneo najverovatnije iz susednih država.