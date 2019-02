M. Sekulović | 02. februar 2019. 22:28 | Komentara: 0

- IMAM dokaze da sam dao direktno pare Đukanoviću! Imam te snimke i čuvam ih za finale. Dao sam ih međunarodnim istražiteljima, koji se time bave, pošto je slučaj dobio međunarodne razmere. Davao sam mu stalno za izbore, za neke zajedničke projekte i za razne stvari. Zna Đukanović to odlično, da je to rađeno u mojoj kući, i zna način kako je sve izvođeno. Direktno sam ja davao, a neki novac sam donosio od ljudi sa kojima se on poravnavao, a neki je bio za neke akcije koje su bile zajedničke, koje su rađene po Đukanovićevom nalogu.

Ovo je u intervjuu za TV Vijesti kazao odbegli predsednik "Atlas grupe" Duško Knežević, koji je naglasio da je Đukanović hapsio neposlušne bankare, nabrajajući desetak imena iz crnogorske bankarske elite. - Ukoliko to Đukanović ne učini, otkriću ko su dva prijatelja predsednika države koja su mu, prilikom podizanja kredita kod londonske Pireus banke 2007. godine, dala novac za kolateral, a za koji je garantovala jedna Kneževićeva firma. Oni su iz Podgorice i imaju veze sa tranzitom cigarata iz tih godina. I te dokaze sam dostavio međunarodnim istražiteljima. Dobićete račune, uplate, ugovore koje je sam Đukanović potpisao, i to će biti vrlo valjan dokument da se Đukanović procesuira u Crnoj Gori.

On je istakao da nema konkretne dokaze o pranju novca u Prvoj i Univerzal kapital banci, za koje, zajedno uz njegovu Atlas banku, traži međunarodnu istragu, ali i za afere u Prvoj i Univerzal banci, povodom sumnjivih transakcija kriminalnih klanova, takođe i nekih kockarskih para, koje dolaze iz Azije za ulaganje u Crnu Goru.

NEĆU KAO KAŠOGI

ODBEGLI bankar kaže da ima tim koji brine o njegovoj bezbednosti, te da mu stižu razne pretnje, najviše indirektno, preko lažnih profila na društvenim mrežama.

- Takođe, dobijam poruke indirektno od nekih prijatelja koji me takođe zovu, pokušavaju da se ovo reši na miran način, da dođem u Dubai da se dogovorimo, ali mislim da kad bih došao u Dubai, da bih prošao kao Kašogi u Istanbulu. To su neki ljudi koji su bliski dvoru, a koji imaju komunikaciju sa mnom, i koji izigravaju dobrotvore da se ova situacija smiri i da se napravi dogovor, jer sam navodno ugrozio državu Crnu Goru - navodi Knežević.