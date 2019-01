Tanjug | 31. januar 2019. 20:15 | Komentara: 0

Izveštavanjem o protestima i političkoj situaciji u Srbiji hrvatski mediji, motivisani hrvatskim nacionalnim egoizmom, šalju lažnu sliku o stanju u zemlji sa ciljem da napakoste i nanesu političku štetu aktuelnoj vlasti, ali i državi i srpskom narodu u celini ocenjuju sagovornici Tanjuga namere teksta objavljenog na hrvatskom portalu "Globus" pod naslovom "Srbija u ludačkoj košulji“.Direktor Agencije za istraživanje javnog mnjenja "Faktor plus" Vladimir Pejić kaže da tekst hrvatskog portala "Globus" predstavlja Srbiju u "poluratnom stanju", a hrvatskim građanima šalje poruku i lažnu sliku da u našoj zemlji vlada atomosfera nestabilnosti i opasnosti.Za zainteresovanost Hrvatske za političku scenu u Srbiji, Pejić ima razumevanja, jer smo zemlja u komšiluku, ali ne vidi potrebu za "navijačkom" analizom."U srpskim medijima nemam prilike da pročitam da se bave Hrvatskom, osim kada su u pitanju odnosi Srbije i Hrvatske. Ne kažem da hrvatski mediji ne treba da izveštavaju sa protesta u Beogradu i da ne treba praviti analize, ali sve je u redu dok izveštavanje ne prelazi granicu pristojnosti", rekao je Pejić.Koji je cilj hrvatske javnosti teško je dati odgovor iz Srbije, poručuje Pejić i kaže da je to pitanje za autore teksta.Prema njegovim rečima, izveštavanje hrvatskih medija u negativnom kontekstu prema Srbiji nije retkost, te podsetio da se nedavno i hrvatska televizija uključila sa protesta u Beogradu."Mislim da je ovo prilično agresivan stav i prema vladi i predsedniku i držvi Srbiji uopšte", ocenio je Pejić.Kaže da bi takvo izveštavanje u nekim drugim okolnostima mogao da razume, ali da sada kada Srbija i Hrvatska nemaju spornih pitanja, osim onih iz prošlosti, ne vidi razlog.Sociolog Vladimir Vuletić smatra normalnim da se mediji bave dešavanjima u susednim zemljama koja mogu da utiče i na region, ali napominje da ugao posmatranja i izbor sagovornika zavisi od uređivačke politike.U slučaju teksta objavljenom na hrvatskom portalu Globus ugao posmatranja je ''pomeren'', izabrani su samo protivnici aktuelne vlasti da komentarišu protest i političku situaciju, a kritički orjentisani čitalac u Hrvatskoj stiče utisak da je u Srbiji čudna situacija."Da se okuplja jedna grupa ljudi za koje ne znate ko ih vodi, koji su su suštinski razlozi za proteste, a da su prikriveni ciljevi suprotni onome za šta se zalaže evropska javnost. Iz celog teksta, iako je antivučićevski, može se zaključiti da Vučić predstavlja mnogo bolju sliku Srbije od onoga šta protesti pokušavaju da učine", ocenjuje Vuletić.Naslov "u ludačkoj košulji" baca negativno svetlo na Srbiju što u Hrvatskoj, kaže, nije nikakva novost, ali na izvestan način se ukazuje na ponašanje koje se ne bi moglo nazvati normanilm.Vuletić primećuje da nije novo da u Hrvatskoj postoje i da su postojale dve politike - politika dobrosusedskih odnosa i stabilnosti na Balkanu koja je, kako kaže, u dubokoj defanizivi, dok je druga ona koja propagira da je "za Hrvatsku uvek dobro, ako je Srbija loše"."Onda gradite jednu poželjnu predstavu o tome da će slika o Srbiji, koja je slaba na ovaj ili onaj način, da ojača poziciju Hvatske, a to nije ništa novo", zaključuje Vuletić."Nisu Hrvati toliko zainteresovani za budućnost demokratije u Srbiji, koliko za stvaranje negativne reputacije Srbiji. Zato koriste proteste i retoriku na tim protestima ne bi li, po nepisanom pravilu, naneli političku štetu aktuelnoj vlasti, ali i državi Srbiji i srpskom narodu u celini", smatra analitičar Dejan Vuk Stanković.Izveštavanje hrvatskih medija o situaciji u Srbiji on vidi kao političku pakost da se Srbija, predvođena Vučićem, predstava kao nedemokratsku zemlju sa jakom autoritarnom tradicijom, a da sadašnje stanje u Srbiji predstave što gorim.On istovremeno smatra da hrvatski mediji favorizuju političke protivnike predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog njegovog otvorenog i nedvosmislenog stava o hrvatskim zločinima nad Srbima i neposrednoj ratnoj istoriji dve zemlje, ali i zbog stava o ustašama u Drugom svetskom ratu, ali i kao osvetu Srbiji koja, kako ističe Stanković, polako, ali sigurno izlazi iz ekonomske krize, beleži dobre rezultate i postaje sve respektabilniji politički faktor u regionu i šire"Ovo je samo nastavak duboko ukorenjenog antisrpskog obrasca iz kojeg, na paradoksalan način, žele da profitiraju oni koji pokušavaju da stvore političku alternativu Vučiću i SNS", smatra Stanković.Na pitanje kakva se poruka hrvatskoj javnosti šalje takvim medijskim izveštavanjem, kaže da Hrvatska u propagandno-političkom smislu živi od pisanja protiv Srbije."Ovi protesti su iskorišćeni samo kao povod da se još više potencijaraju različiti stereotipi koji vladaju o Srbiji", kaže Stanković.