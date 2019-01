J. Kerbler | 29. januar 2019. 20:47 | Komentara: 0

Vatrogasci su veoma brzo stigli u popodnevnim časovima do bolnice i ugasili vatru, a pedesetak pacijenata je evakuisano

U BOLNICI u Jesenicama dve su osobe izgubile život kada se pacijent zapalio, a vatra brzo proširila. Požar je izbio na trećem spratu bolnice, a pacijent koji ima mentalnih problema ležao je u krevetu i zapalio se žigicama. Izgorio je on i njegov komšija u krevetu do njega, a vatra je zahvatila i druge pacijente, pre svega trojicu iz iste sobe. Vatrogasci su veoma brzo stigli u popodnevnim časovima do bolnice i ugasili vatru, a pedesetak pacijenata je evakuisano. Posebno teške opekotine ima jedan pacijent koji je hitno helikopterom prevezen u Ljubljanu.

Pročitajte još: Požar u zagrebačkom hotelu Esplanade

- Ceo jedan sprat bio je evakuisan u veoma kratko vreme, kako bi se izbeglo da još neko strada. Uz pacijente evakuisani su i posetitelji bolnice, ali za dvojicu starijih ljudi nije bilo spasa - kaže Bojan Kos iz Policijske uprave grada Kranja. Tridesetak ljudi se nagutalo dima, ali nisu imali dodatnih problema. Posebno je teško bilo evakuisati bolesnike koji nisu bili u stanju da hodaju, jer je lift bio van funkcije.

Pročitajte još: PORODIČNA SVAĐA ZAVRŠILA TRAGIČNO: U stanu u Dubrovniku pronađene tri mrtve i jedna ranjena osoba

U bolnicu u Jesenicama odmah je došao i slovenački ministar zdravstva Simo Fakin koji je zatražio hitnu istragu.- Rečeno mi je da je osoblje bolnice evakuisalo pacijnte čak i pre nego što su došli vatrogasci i da je ceo posao bio gotov u rekordno brzom vremenu. Sada će biti sprovedena detaljna istraga u kojoj učestvuje i kriminalistička policija i požarna inspekcija.