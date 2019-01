Tanjug | 29. januar 2019. 16:57 > 18:30 | Komentara: 0

BRISEL - Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je u razgovoru sa šeficom diplomatije EU Federikom Mogerini u Briselu naglasio da su uslovljavanja formiranja Saveta ministara neprihvatljiva.



Kako je rekao, trebalo bi izbeći uslovljavanje formiranja Saveta ministara bilo kakvim drugim pitanjima, uključujući i NATO, prenela je RTRS.



Članovi Predsedništva BiH Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović razgovarali su u Briselu sa Mogerinijevom o evropskom putu BiH i političkim prilikama u toj zemlji.



"Konsenzus je evropski put. Kasnimo sa Upitnikom, procedurama, ali ovo je bila prilika da obavestimo da je sve dogovoreno oko odgovora, da su ostali prevodi i da će to biti gotovo za 20-30 dana", rekao je Dodik.





EU Parlament će doneti mišljenje o BiH, čime će se zatvoriti procedura za mogući kandidatski status, rekao je Dodik.



On je rekao da je šteta za BiH ukoliko ne budu brzo konstituisani organi vlasti, jer nije dovoljno samo izaći na izbore, a da vlast posle ne bude formirana. "Onda dođete u situaciju da izbori nemaju smisla i da je narod doveden u zabludu", rekao je Dodik.



Član Predsedništva BiH Šefik Džaferović rekao je, posle sastanka sa Mogerinijevom, da Evropska unija želi da BiH dobije kandidatski status najkasnije do novembra ove godine, prenosi Kliks.ba. Prema njegovim rečima, jasna je poruka Evropske komisije da je Zapadni Balkan u vrhu prioriteta EU.



"Ne govori se o proširenju jer mi jesmo Evropa, ali se govori o članstvu u institucijama EU. Treba da se institucionalno povežemo.Ovaj mandat Evropske komisije će biti iskorišćen kako bi svi napravili iskorake, a za BiH je to kandidatski status", zaključio je Džaferović.





Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik ocenio je da Upravni odbor Saveta za sprovođenje mira (PIK) nije imao snage da danas kaže da je najavljena inicijativa SDA pred Ustavnim sudom BiH za osporavanje naziva Republika Srpska antidejtonska, već je pokušao da u isti rang stavi sve aktere u BiH, što se na ovom pitanju ne može učiniti."Ovo je potpuni fijasko i samog PIK-a, imajući u vidu činjenicu da su Rusi zatražili zasedanje o jednoj temi, a da se arogantnom većinom drugih došlo do postavljanja na dnevni red i nekih drugih pitanja koja nisu bila u samoj inicijativi. To je bilo nekorektno", istakao je Dodik u izjavi za Srnu iz Brisela.On kaže da se, u svakom slučaju, videlo da oni u PIK-u pokušavaju da relativizuju to pitanje."Reč je o klasičnom antidejtonskom pristupu SDA ali, naravno, PIK nije imao snagu da kaže da je to tako. Nisam ni očekivao ništa više", naveo je Dodik.Ranije danas, u zajedničkoj izjavi koju nije podržala Ruska Federacija, ambasadori Upravnog odbora PIK-a pozvali su sve strane u BiH da se uzdrže od poteza i retorike koji pozivaju na podele, te da se konstruktivno uključe u formiranje vlasti na svim nivoima, da bi zemlja krenula napred.