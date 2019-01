M. SEKULOVIĆ/I STOJADINOVIĆ | 29. januar 2019. 08:28 | Komentara: 0

IZJAVA izvršne direktorke Crnogorskog ženskog lobija Aide Petrović, da su u poslednjih 15 godina pomoć ove organizacije zatražile 32 osobe koje su preživele neku vrstu seksualnog zlostavljanja od incestnika - oca, strica, ujaka, brata, nije ostavila nikog ravnodušnim u Crnoj Gori, nekada društvu visokih moralnih standarda. Iz tih prijavljenih slučajeva rođeno je osam beba!

- To je uobičajena floskula. Ne želimo kao društvo da prihvatimo činjenicu da se to dešava upravo nama. Bez podele na zajednice, verske, nacionalne, niti na neobrazovane i intelektualce. Realnost je surova - toga ima u svim sredinama i zajednicama, kaže, za "Novosti", Angelina Radević, iz NVO "Dom nade", u kojoj su pomoć i lek za svoju nesreću potražile mnoge ranjene i ponižene duše.

Prema rečima Petrovićeve, devojke koje su rodile bebe iz incesta, skrivale su trudnoću, bez hrabrosti da o tome razgovaraju sa bilo kim, što i ne čudi, jer su bile starosti od 16 do 24 godine...

- Ovih osam beba su date na usvajanje u inostranstvo - kaže Petrovićeva, prema čijim rečima se poslednji slučaj incesta iz koga se rodila beba zbio sredinom 2018. godine.

Petrovićeva je za portal CDM kazala da ju je o tome obavestio brat devojke koja je bila žrtva incesta.

- U početku razgovora brat je stidljivo nagoveštavao da se tako nešto moglo desiti njegovoj sestri od strane njihovog oca, ali kako se znamo dugo godina zbog ranijih problema sa ocem nasilnikom, brat je drugi dan nazvao i rekao da je incestnik otac. Otac je seksualno zloupotrebljavao dvadesetčetvorogodišnju kćerku (majka umrla). Duži period, po priznanju brata, devojka je nastojala da prenese, koliko je u mogućnosti, neverbalnom komunikacijom šta joj se dešava od oca, jer je psihički teško bolesna. Niko nije shvatio poruku najstarije sestre. Smatrali su da je bolest uzela maha jer ne uzima redovno terapiju. Dete je zbrinuto, a bolesna devojka - žrtva incesta ponovo vraćena podokrilje doma kod oca incestnika - kaže Petrovićeva.





Radevićeva priča o još jednom drastičnom slučaju incesta, koji je imao za epilog porodičnu tragediju!

- Devojčica (16) je ubila oca jer je bila izložena silovanju pune dve godine! On je to radio i njenoj starijoj sestri šest godina! Ćutala je kao i njihova majka. Zamislite, na suđenju se desilo ono što se inače dešava kada se žele zaštititi počinioci takvih zločina. Deda i tetka silovane devojčice tvrdili su kako je ona izazvala oca da je siluje i da on sigurno nije kriv. Stravično - kaže Radevićeva.

Ona ističe da ni ovaj slučaj, odnosno ono što je prethodilo tragediji nije ukazivalo okolini na stravična zbivanja u domu. Za sredinu u kojoj je živeo i radio napasnik je važio za dobrog i uzornog oca i izuzetnog radnika.

- Imao je šest kćeri - sa uzdahom kaže Radevićeva. - Sada su sve one stigmatizovane u sredini u kojoj žive. Strašno je živeti sa takvim osećanjem krivice, koju ti je "nalepila" sredina, ne shvatajući da si žrtva i da se sutra to može desiti i u njihovim domovima.





PORAĐAJU SE U INOSTRANSTVU

TA krhka, često u svakom pogledu nerazvijena stvorenja, po pravilu se ne porađaju u sredini u kojoj žive. One se po pravilu porađaju u drugim sredinama, često u inostranstvu - kaže Radevićeva.