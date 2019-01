I. STOJADINOVIĆ | 29. januar 2019. 13:12 |

KORISNICIMA usluga domova za stara lica u Risnu i Bijelom Polju, osim medicinske nege i osnovnih životnih potreba i namirnica, sudeći po podacima sa Portala javnih nabavki Crne Gore, ne fali ni alkoholnog pića. Naime, godinama domovi za stare ne žale novac za kupovinu alkohola, pa su u godišnjim nabavkama prehrambenih proizvoda i razne vrste viskija, rakija, vina, likera i piva.

Trenutno u Crnoj Gori postoje dve državne ustanove koje zbrinjavaju stara lica, u Bijelom Polju i Risnu. Osim starih, te ustanove zbrinjavaju i odrasle invalide, hroničnoduševno obolele kao i osobe koje su u stanju akutne socijalne potrebe.

Na poslednjem tenderu javne ustanove Dom starih u Bijelom Polju, koji je objavljen krajem prošle godine, a za nabavku prehrambenih proizvoda za tekuću, između ostalog, potražuje se 10 komada viskija, posebno naglašeno brenda "džoni voker", kao i pet litara "čivasa", 40 litara crvenog vina, 25 belog, 20 komada crnog vina "vranac Plantaže" i pet komada belog vina "šardone". Dom za stare se tim tenderom obezbedio i sa različitim vrstama rakije, te je država toj instituciji platila 50 litara rakije za koju u dokumentu nije definisano koje vrste, plus 20 flaša loze "13. jul" i isto toliko "krune". Zatim, pet komada "viljamovke" i isto toliko dunjevače i kajsijevače. Sudeći po istim podacima, štićenici tog doma do kraja godine imaće i zalihe piva i to 500 komada limenki od pola litre i 40 paketa od po 24 komada "tuborga". Neće faliti ni "pelinkovca", "gorkog lista", "jegera" i drugih likera, kao ni votke "smirnof" koje je kupljeno 20 komada.





Nešto manje količine alkohola, ali ne i beznačajne, kupljene su za JU Dom starih "Grabovica" u Risnu, gde je za tekuću godinu, putem javnih nabavki, nabavljeno 150 litara crnog, 100 litara belog vina, 50 litara viskija, isto toliko lozove rakije, 10 litara likera i 2.500 komada limenki piva od pola litre.

Slične kupovine ove institucije su obavljale i prethodnih godina. Risanski dom, koji prema njihovim podacima trenutno zbrinjava 317 lica, u periodu od 2015. do kraja 2017. godine, ukupno je naručio 150 litara viskija, po 400 litara crnog i belog vina, 150 litara lozove rakije, 25 litara likera i čak 7.500 limenki piva od po pola litra.

Iz JU Dom starih "Bijelo Polje" kažu da alkoholna pića nisu namenjena isključivo njihovim korisnicima.

- Naša ustanova konstantno organizuje aktivnosti i proslave, kako bismo našim korisnicima ulepšali boravak u Domu, i to za doček Nove godine, Božić, 8. mart, 1. maj, 21. maj, 13. jul, dve proslave Bajrama, Vaskrs, svadbe i rođendane korisnika, roštilje i izlete, Dan starih, Dan doma, i mnoge druge. Većini proslava prisustvuju i mnogobrojni gosti - objašnjava direktor ustanove Dejan Pavićević.

Kada je reč o količini alkohola, Pavićević je kazao da one prikazane u tenderskoj dokumentaciji ne predstavljaju realnu potrošnju, već da se uvek planiraju veće količine, kako se tender ne bi ponavljao.

- Izveštaj o potrošnji alkohola pokazuje da su potrošene znatno manje količine, konkretno 2018. izdvojeno je 2.400 evra za kupovinu - tvrdi Pavićević.





