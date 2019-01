Veliša Kadić | 27. januar 2019. 20:02 |

SVEGA 40.000 evra, od 200.000, koliko je budžetom crnogorskog Ministarstva za ljudska i manjinska prava bilo opredeljeno za pomoć verskim zajednicama, pripalo je Mitropoliji crnogorsko-primorskoj. Ali, ni toliko nije dobila, već joj je isplaćeno nepunih deset odsto. Najviše novca prošle godine otišlo je na račun Islamske zajednice - 54.000, kanonski nepriznate CPC - 50.500, Katoličke crkve - 36.215 i Jevrejske zajednice 19.500 evra.

Iz Mitropolije crnogorsko-primorske dugo već upozoravaju da resorno ministarstvo obavlja raspodelu novca na osnovu nezakonitog akta, koji nije u skladu sa Zakonom o državnoj upravi. Protojerej-stavrofor dr Velibor Džomić, koordinator Pravnog saveta Mitropolije crnogorsko-primorske, kaže za "Novosti" da su umesto zakonom propisanog pravilnika, na sceni nezakoniti kriterijumi koji "diktiraju" raspodelu budžetskih sredstava.

- Javnost mora da zna da su Mitropoliji od resornog ministarstva u 2018. godini uplaćena svega 2.842 evra! Ministarstvo se ponaša diskriminatorski, dok nadležni godinama na to ne reaguju, već ćute. Ovaj put lični pečat tome dao je ministar Mehmed Zenka - kaže Džomić. Nemam ništa protiv što se on hvali da je vernik i da ide u džamiju i klanja džumu, ali iz ove raspodele lepo se vidi da on favorizuje Islamsku zajednicu, kao i raspopa Miraša Dedeića i njegovu organizaciju.

Džomić dodaje kako je video da je Dedeiću Ministarstvo minulih godina uplaćivalo novac, čak i za dodatne kanale za Total TV, za polomljena stakla i za štošta drugo, a što nema nikakve veze sa verskim aktivnostima.

Cicijašluk državnih organa, međutim, nije uticao na veliku duhovnu obnovu u Crnoj Gori, koju je pre gotovo tri decenije započeo mitropolit Amfilohije. Svoj vidljivi izraz ona je dobijala i u obnovi hramova i manastira (oko 600 njih), izgradnji novih. Mnogi vernici stali su u red najvećih ktitora srpskog roda, poput Novaka Đokovića, koji je, na primer, pomogao izgradnju Crkve Svetog arhangela Mihaila u Jasenovom Polju kod Nikšića, kraju njegovih predaka. Na listi donatora je i Mateja Kežman, proslavljeni fudbaler.

Novak Đoković sa Amfilohijem u Jasenovom Polju





Tu je i ktitor Miodrag Daka Davidović iz Nikšića, koga je patrijarh srpski Irinej odlikovao Ordenom Svetog Save prvog stepena, a od mitropolita Amfilohija dobio je Orden Svetog kralja Milutina, za nemerljiv doprinos u obnovi manastira Ostrog i pravoslavnih svetinja širom Crne Gore, Srbije, Kosova i Metohije, Svete Gore.

Manastir Svetog Save u Orlini (Golija), građen je sedam godina, opet zahvaljujući trudu Miodraga Davidovića. Unutrašnjost hrama ikonopisale su zlatne ruke oca Lazara, a ikonostas profesora mr Mirka Toljića. Ova golijska lepotica izdigla se iznad celog kraja i jednako se vidi iz Crne Gore i Hercegovine.



ORDEN Miodrag Daka Davidović / Foto V. K.





I MILO POMAGAO

SABORNI hram Hristovog vaskrsenja u Podgorici, posle dve decenije gradnje, nikao je na Momišićima, nekadašnjem metohu Hilandara. Kamen temeljac za izgradnju hrama, 9. avgusta 1993, postavila su tri patrijarha: vaseljenski Vartolomej, srpski Pavle i moskovski Aleksije. Izgradnju hrama u to vreme zdušno su pomogli Vlada Crne Gore, tadašnji premijer Milo Đukanović, kao i Momir Bulatović, koji je obavljao najveće državničke poslove.