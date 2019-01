Tanjug | 26. januar 2019. 11:00 |

Predsednik Atlas Grupe Duško Knežević, kojeg Crna Gora potražuje zbog finansijskih malverzacija, izneo je sinoć teške optužbe na račun šefa crnogorske države i vladajućeg DPS Mila Đukanovića, za kojeg kaže da je "šef kriminalne hobotnice" u toj državi.Knežević, koji je britanski državljanin i nalazi se u Londonu, putem "skajpa" je na pitanja novinara iz studija A1 TV poručio da je nedavno pokrenuta "afera koverat" tek početak iznošenja dokaza protiv Đukanovića i nekih članova njegove porodice.Knežević tvrdi da ima najmanje 20.000 dokumenata, video i audio zapisa, kojima će u fazama iznositi dokaze da govori istinu da je Đukanović, kako je rekao, svojim kriminalnim radnjama doveo Crnu Goru na rub propasti.Na konstataciju da su njegove tvrdnje prouzrokovale "zemljotres" u Crnoj Gori, on je rekao da već u ponedeljak sledi "cunami", odnosno da će objaviti nove dokaze o projektu A2 i Meljinama.Na direktno pitanje da li ima insajdere u crnogorskom pravosuđu, Knežević je odgovorio potvrdno.On je govorio o svom velikom doprinosu finansiranjem mnogih projekata, pa i pomoći na evroatlantskom putu Crne Gore i istakao da na tim snimcima ima i mnogo "teških razgovora", koje, kako je rekao, nazalost, neće moći da obelodani, jer bi time ugrožio crnogorsku državnost i imidž te države u međunarodnim razmerama.Knežević je potvrdio reči šefa crnogorske države da nikada nije bio njegov blizak prijatelj, ali je, kaže, gotovo 30 godina bio u njegovoj blizin i mnogo je učinio za Crnu Goru i mnoge Đukanovićeve tajne zna.Upitan šta je čekao i zašto ove dokaze nije izneo ranije, Knežević je rekao da je "dugo savijao kičmu" pred Đukanovićem, ali da je sve što je radio, radio iz pravnih i ekonomskih razloga kako bi zaštitio svoje firme i liči imidž.Rekao je da dokumentaciju o Đukanoviću i njegovim "kriminalnim poslovima"skuplja od 90-te godine i da ima više toga nego što, kako je rekao, ima crnogorsko Ministarstvo spoljnih poslova.Upitan da li ima kontakt s nekom stranom službom koja ga kontaktira o ovom slučaju i koja ga štiti, Knežević je rekao da, naravno, nije sam, te da ima strategiju razrađenu sa ekspertskim timom iz inostranstva, ali da to nije nikakva tajna služba.Upitan koliko je novca donirao DPS-u u poslednjih više od 20 godina, Knežević kaže da su u pitanje milioni, da je to bio njegov novac, njegove Grupe i njegovog biznisa.Ipak, nije želeo da precizira sumu da se, kako je rekao, građani Crne Gore ne bi osećali loše.Za "aferu koverta" kaže da je tek početak, te da ima dokaza i da su od njega odnošene ne koverte, već torbe novca.- U svemu tome neću ništa raditi protiv države Crne Gore, već da bi zaustavio kliku DPS, pravu hobotnicu, koja urniše sve po Crnoj Gori, koja preko tužilaštva vodi lažne procese, a zemlju u propast - naveo je Knežević, koji je odbacio i bilo kakvu svoju umešanost u pokušaj rušenja Crne Gore, na dan izbora, oktobra 2016.Tvrdi da je znao da mu se sprema linč, da dobija pretnje ali i ponude na "dogovor" kako bi se ova situacija zataškala. Dokaze će, kaže, dostaviti međunarodnim tužiocima.Podsetio je i da je Atlas banka jedna od najlikvidnijih banaka u Crnoj Gori sa 100.00 klijenata, što je, kako kaže, petina Crne Gore. Komentarisao je konferenciju tužioca Milivoja Katnića, koji je branio Đukanovića, a njega optuživao, rekavši da su sve to lažne optužbe.Odbacio je bilo kakvu mogućnost da bude izručen Crnoj Gori. Spreman je da se ispita njegova odgovornost tokom godina saradnje sa Đukanovićem, čiji je u jednom trenutku bio savetnik, da se ispitaju sve njegove firme i da se vidi ko je "prao pare, a ko troši budžetske pare".Tvrdi da nijedna privatizacija u Crnoj Gori ne može i nije bila sprovedena bez Đukanovića kao "partnera".Knežević od aktuelne vlasti zahteva da vrate novac u Atlas banku i da se, između ostalog, izvrši njena dokapitalizacija, a svim klijentima, stranim i domaćim, nadoknadi i poslednji evro.