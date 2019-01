Novosti online | 25. januar 2019. 17:29 |

Predsednik Crne Gore i DPS-a Milo Đukanović saopštio je najbližim saradnicima da iza afera koje plasira biznismen Duško Knežević stoje i neki funkcioneri vladajuće partije i da će se obračunati sa njima, potvrđeno je Borbi u vrhu DPS-a. Đukanović je pre dva dana saradnicima poručio da se sprema za borbu unutar sistema, jer je jasno da u najnovijim dešavanjima, nema jedinstvenog stava u DPS-u. Prema informacijama Borbe, Đukanović planira formiranje operativnog medijskog štaba, koji će biti odgovor na napade biznismena Duška Kneževića.





“ Đukanoviću je jasno da napadi od Kneževića dolaze uz podršku nekih centara moći, ali i uz prećutnu saglasnost nekih visokopozicioniranih funkcionera DPS-a. On je saradnicima rekao da je ovo planirani napad na njega, ne kako bi ga srušili, već kako bi ga pacifikovali, tj. ograničili mu moć. Predočio je da je plan da se on, nakon ove afere, izoluje od daljih odlučivanja u državi i da se centar moći prebaci na neke druge ljude unutar DPS-a. Đukanović je kazao saradnicima da se on bez borbe neće predati i da će raskrinkati sve one koji mu unutar stranke rade o glavi”, otkriva za Borbu visokopozicionirani funkcioner DPS-a.





Đukanović je svojim najbližim saradnicima iz najužeg njegovog kabineta kazao i da je ćutanje nekih njegovih partijskih saradnika po izbijanju ove afere jasan signal da njima sve ovo itekako odgovara.





“ Predsednik DPS-a je kazao da nije slučajno što Knežević ne pominje neke visoke funkcionere partije i ne napada ih”, kaže naš sagovornik.





Da mnogo toga odavno ne štima u DPS-u, Borba je ekskluzivno pisala u više navrata, objavljivanjem informacija o ratu klanova iz DPS-a unutar bezbednosnog sistema.