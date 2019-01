Tanjug | 24. januar 2019. 13:41 |

Federacija BiH mogla bi se 1. februara naći u finansijskom kolapsu, ako do 31. januara ne bude usvojen budžet za ovu godinu.Ako do tog datuma ne bude nađeno rešenje, gotovo pola miliona penzionera verovatno neće dobiti svoje penzije, a budžetski korisnici plate.Iz Kabineta Fadila Novalića, premijera Federacije BiH, banjalučkim "Nezavisnim" su potvrdili da neusvajanje finansijskog plana Fonda PIO dovodi u pitanje isplatu penzija i da će do toga doći, ako ne bude održana sednica Doma naroda FBiH.Aner Žuljević, poslanik starog saziva Doma naroda FBiH, rekao je za ovaj banjalučki dnevnik da se u Federaciji dešava "scenario Mostar", ali u gorem i komplikovanijem obliku, jer neće biti penzija, plata budžetskim korisnicima, ali ni finansiranja grada Mostara.Tu situaciju, smatra Žuljević, može rešiti samo Visoki predstavnik, s obzirom na to da se novi saziv Doma naroda FBiH ne može čekati jer tri kantonalne skupštine još nisu dostavile imena delegata.Žuljević tvrdi da je potez OHR-a bio nesmotren i nesistematičan zajedno s pojedinim ambasadama o nelegalnosti starog saziva Doma naroda FBiH, te da to Federaciju vodi u finansijski kolaps.