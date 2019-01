Tanjug | 23. januar 2019. 16:10 |

SKOPLjE - Makedonski predsednik Sobranja Talat Džaferi najavio je da će od kraja ovog meseca početi da vodi plenarne sednice na albanskom jeziku.„ Do kraja meseca bi trebalo da se organizuju službe za celokupno i kvalitetno sprovođenje odredaba Zakona o upotrebi jezika. Do sada sam vodio sednice na oba jezika bez obzira što zakon nije bio donet i nije bilo smetnje oko toga. Ali stvar je u tome što mi kao zakonodavni dom čekamo sve zakonski okviru kako bi sve bilo legalno“, istakao je Džaferi.Zakon o upotrebi jezika je stupio na snagu prošle nedelje nakon što je objavljen u Službenom glasniku Makedonije bez potpisa predsednika države kako nalaže Ustav.PROČITAJTE JOŠ -Makedonska opozicija zatražila od Ustavnog suda Makedonije da preispita ovu odluku, jer, kako je navedeno, pored toga što ga nije potpisao predsednika države, on je suprotan i odredbama Ustava.