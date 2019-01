Tanjug | 23. januar 2019. 14:41 |

Ulazak Hrvatske mogao bi da ugrozi ne samo stabilnost evrozone, već i budućnost same EU, tvrdi za "Juronjuz" stručnjak za nacionalnu bezbednost Teodor Karasik sa američkog "Leksington instituta"

Ruski ekonomski uticaj u Hrvatskoj predstavlja razlog zbog kojeg treba sprečiti Zagreb da uđe u evrozonu, smatraju zapadni politički analitičari.Ulazak Hrvatske mogao bi da ugrozi ne samo stabilnost evrozone, već i budućnost same EU, tvrdi za "Juronjuz" stručnjak za nacionalnu bezbednost Teodor Karasik sa američkog "Leksington instituta".On je naveo da su Rusi i ruski predsednik Vladimir Putin spasili Hrvatsku da ne postane nova Grčka (aluzija na grčku dužničku krizu) nakon afere "Agrokor".Prihodi "Agrokora" iznose oko 15 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) Hrvatske, a toliko London učestvuje u BDP-u Velike Britanije. Propast kompanije je, kako kaže Karasik, mogla da uništi hrvatsku ekonomiju.Sa oko 60.000 zaposlenih u jugoistočnoj Evropi, te godišnjom prodajom od 6,5 milijardi evra, raspad ove kompanije mogao je da izazove domino-efekat finansijske nestabilnosti širom regiona.Zahvaljujući Putinu, to se nije dogodilo. Akcija spasavanja završila se odobrenjem da dve ruske banke - Sberbanka i VTB - preuzmu 47 odsto udela u kompaniji, prenosi "Juronjuz".Time je, navodi Karasik, Putin dobio indirektan uticaj na hrvatsku ekonomiju, i na najveću kompaniju u bivšoj Jugoslaviji. Zatim je "Gasprom" iskoristio prorusku političku klimu i potpisao desetogodišnji ugovor o isporuci milijardu metara kubnih gasa Hrvatskoj svake godine.Budući da je 70 odsto tržišta pokriveno, Hrvatska više nema potrebe za daljim uvozom i tako je odvraćena od izgradnje alternativne rute snabdevanja gasom preko ostrva Krk, koju podržavaju SAD i EU, a koja je mogla da potkopa ruske energetske interese u Evropi, ocenjuje Karasik.Dalje navodi i da je hrvatsko pravosuđe korumpirano, i brine ga "jedva prikriveni ruski uticaj" i činjenica da je "Gasprom" ponudio da otkupi MOL-ov udeo u hrvatskom gigantu INA, a slične ponude stizale su i iz "Rosnjefta"."Hrvatski gambit" izgleda kao deo Putinove šire strategije korišćenja energije kao oružja u zaokruživanju Evrope, smatra Karasik."Putinova strategija tako se ostvaruje u Hrvatskoj, gde je korupcija pravosuđa utrla put ruskoj finansijskoj i energetskoj dominaciji. Međutim, Evropska unija i dalje iznenađujuće blagonaklono gleda na mogućnost da ulazak Hrvatske u evrozonu samo ojača vremensku bombu u vidu Putinove puzeće subverzije EU" ,smatra on."U vreme kad je jedinstvo EU na teškom iskušenju, a evroskeptične stranke u usponu širom kontinenta, to bi moglo ugroziti budućnost Evropske unije kao projekta", zaključuje Karasik.