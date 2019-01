Tanjug | 21. januar 2019. 13:03 > 13:27 |

PODGORICA - Predsednici Crne Gore i Albanije, Milo Đukanović i Iljir Meta, saglasili su se u ponedeljak u Podgorici da epilog dijaloga između Beograda i Prištine mora rezultirati rešenjem koje neće ugroziti stabilnost regiona, preneo je portal RTCG.Meta je kazao da je jako važan dijalog Beograda i Prištine. "To je važno za celi region i integraciine procese Zapadnog Balkana", rekao je Meta, preneo je portal CdM.On je nakon razgovora sa crnogorskim kolegom Đukanovićem kazao da dve države imaju sve razloge i temelje da grade zajedničke puteve."Naši odnosi za primer. Razgovarali smo o važnim projektima dve države. Dalja integracija Albanaca u Crnoj Goi je bila jedna od naših tema. Ponosan sam na doprinos Albanaca u Crnoj Gori koji su bili neokolebljivi u podršci evroatlanskoj integraciji Crne Gore", rekao je Meta. Istakao je da su Albanci u Crnoj Gori doprineli jačanju mira, sigurnosti, stabilnosti. "Treba unapređivati prava Albanaca i više ih uključivati na lokalnom i džavnom nivou. U Albaniji ćemo nastaviti da se angažujemo još više i afirmišemo parava Crnogoraca", dodao je on.Meta je posebno čestitao napredak Crne Gore ka EU. "Ubrzo ćemo u Tirani organizovati samit Brdo Brioni, i iskazujem poštovanje za podršku Crne Gore koja je priznala Kosovo. Crna Gora doprinosi razvoju Balkana", jasan je on."Naše je uverenje da će Makedonija iskoristiti svoju šansu. Imali smo deo pažnje prema pitanjima oko BiH. Govorili smo o unapređenju manjinskih prava dve zemlje, to su pitanja koja se nikad ne završavaju. Crnogorska manjina u Albaniji, i albanska u Crnoj Gori, najpouzdaniji su most međudržavne saradnje", rekao je Đukanović.Crnogorski predsednik je rekao da će nastaviti s utvrđivanjem granica između njihovih dveju zemalja, a bilo je razgovora i o tome kako unaprediti ekonomsku saradnju dve države.