U dokumentarnom filmu o životu Davida Dragičevića po prvi put su spomenuti neki detalji koji su bili manje poznati, a koje su članovi njegove porodice i prijatElji nekoliko puta povezivali sa njegovom nikad razjašnjenom smrću. David je bio maher za IT, a nepravdu nije trpeo, pa je i sam držao transparent kada se u Republici Srpskoj desila jedna zataškana nesreća u kojoj je poginuo mladić.U informacionim tehnologijama niko nije mogao da mu parira.- Način na koji se on bavio informatikom i koliko je on znao o informatici retko ko u Banjaluci sa nekim fakultetskim znanjem ima. Dajem mogućnost da zbog toga što je on previše znao... i što je jednostavno mogao da otkrije ono što je on hteo. Imao je toliko znanja da jednostavno šta on u tom momentu hoće da sazna on će saznati - ispričao je Filip Regoda, Davidov prijatelj.Da je bio pravi zaljubljenik u IT, svedoči i njegov otac.- Školu baš i nije voleo, ali je voleo je IT tehnologiju, tako da kažem. Išlo mu je. Znate kad nešto ide, kad sam uplatio tu ratu IT akademije toliko je bio oduševljen, da skočio odozgo sa stepenica i poljubio me kao da sam mu ceo svet dao - kazao je Davidov otac Davor Dragićević.I pre Davidove smrti Republiku Srpsku potreslo je jedno strašno ubistvo tinejdžera. Tačnije, saobraćajna nesreća u kojoj je nasred trotoara usmrćen Jovan Arbutina. I tada su bili su protesti, a David je stajao u prvom redu i držao transparent.- Ja tog momka nisam poznavala nešto preterano dobro, ali sećam se tog trenutka kad se desilo ubistvo. David je bio jedan od momaka koji je nosio transparent za njega. U to vreme kad se to desilo ljudi su... nekako nije bilo dovoljno ljudima što je momka čovek ubio autom na trotoaru, dok je hodao trotoarom, i što se to zataškalo. Čak ni to nije bilo dovoljno ljudima tad da budu svesni u kakvoj smo situaciji, nego se trebalo ovo desiti što se desilo. I sad se postavlja pitanje je l' ovo dovoljno? - otkriva Dajana Pantić, Davidova prijateljica.- Niko od nas nije bio stereotipan u smislu da smo bili zagađeni nekom nacionalnom mržnjom... On je bio drugačiji jer je imao drugačiju frizuru pravio je dredove, to kod nas u Banjaluci nije prolazilo i to je ono što je nas drugačije spajalo. Nismo bili jednostavno u tim nekim kalupima koji su bili određeni u ovom gradu... - ispričao je Filip Regoda.- Tražimo pravdu i istinu za Dženana i Davida, dva ubijena momka koji još svoj mir nisu našli, kako na ovom svetu, tako i na oNom. Danas je 300. dan kako tražimo istinu i pravdu za Davida, kako smo se Tužilaštvo nije pomaklo, ali zato policija jeste, kako su nas tukli i proganjali. Tražim, zahtevam od potpisnika Dejtonskog sporazuma, da nam pomognu i pokažu moć. Ja kao majka mogu i moram da tražim da se otkriju ubice mog deteta. Davor je na sigurnom, verovatno se svi pitate za njega, ne sme dozvoliti da ga uhvate, jer se zna šta bi bilo. Sve imperije su pale, tako će i ova pasti. Mora, nema drugog rešenja, preveliko je zlo - rekla je majka Suzana.Teodora, Davidova sestra, rekla je da su svi skupovi bili mirni i dostojanstveni.- Nikada im neću oprostiti da budemo na mestu na kojem je moj brat nestao. Danas je tačno 300 dana kako tražimo istinu za mog brata. Oni nam ne dozvoljavaju, a otac sve zna, tako da očevi od Davida i Dženana nikada neće ostati sami - kazala je Teodora.David Dragičević rođen je 31. januara 1997. godine u Banjaluci. Roditelji su mu razvedeni i ima mlađu sestru Teodoru, starijeg brata po ocu Denija i mlađeg brata po majci Andreja. Davidov nadimak je bio „Đakac”.Osnovno i srednje obrazovanje je završio u Osnovnoj školi „Jovan Cvijić” i Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla” (zanimanje tehničar telekomunikacija). Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci ​na studijskom programu Elektronika i telekomunikacije i bio je polaznik međunarodne obrazovne institucije ITAcademy sa sedištem u Beogradu.David je kantautor pesme Klinac u getu.