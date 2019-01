B. DABIĆ | 14. januar 2019. 07:15 | Komentara: 0

GRAĐANI Bara, Ulcinja i Sutomora, oko 70.000 ljudi, proveli su duže od 27 sati u januaru bez električne energije. Ni dužeg mraka, sati koji se pretvoriše u dane bez struje, ni neubedljivijeg objašnjenja o uzroku nestanka struje. "Sneg koji je bio pomešan sa kišom uhvatio se na provodnike, vetar je bio jak i došlo je do kidanja provodnika na dalekovodu Podgorica 2 - Virpazar".

Kako su objasnili u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu, "usled nevremena" građani Bara, Sutomora i Ulcinja nisu imali struju od četvrtka u podne do petka posle podne, a neki i do kasno u noć (do 23 sata). U Crnogorskom elektroprenosnom sistemu (CGES) tvrde da dalekovode redovno servisiraju, u skladu sa pravilnicima - dva puta godišnje.

Za sanaciju dalekovoda Bar - Budva, kako tvrde u CGES, trebaće više vremena jer ima nekoliko polomljenih stubova. Zašto su stubovi polomljeni, iz CGES nisu dali objašnjenje.

- Da li treba da se strahuje od malo snega, nešto kiše i od toga koliku jačinu vetra mogu izdržati stubovi - pitaju se građani. - Kolika je tvrdoća materijala stubova na dalekovodima u kontinentalnim zemljama koje imaju oštre zime, gde se ledeni dani broje u mesecima, visina snežnog pokrivača u metrima? Ili je maksimalno opterećenje materijala naših dalekovoda minimalno, ili "klecaju" pred istekom roka.

Petnaestorica radnika dalekovodne ekipe iz Nikšića i Podgorice su po niskim temperaturama, po snegu i vetru, preko nepristupačnog terena izneli opremu i alat na teren i satima otklanjali kvarove na dalekovodima. Na taj način, CGES je stvorio uslove da Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) obezbedi napajanje električnom energijom potrošača Bara, Sutomora i Ulcinja.

Cena struje u Crnoj Gori nije niska, naprotiv! Kad bi se zaista vodilo računa o zaštiti potrošača koji su se u hladnim zimskim mesecima oko 30 sati smrzavali, bili onemogućeni da celi radni dan obavljaju poslove, neki čak bili ugroženi jer aparati sa kiseonikom nisu mogli da rade, sem izvinjenja od pi-ara Crnogorskog elektroprenosnog sistema, čelnici preduzeća razmišljali bi o obeštećenju potrošača.

NADOMESTITI ŠTETU

PRAVA Crna Gora pozvala je vlast da svim građanima i preduzetnicima, kroz umanjene račune za struju za januar refundira štetu koju su pretrpeli nakon prekida u napajanju strujom.

- Bio je potpuno onemogućen stabilan rad i normalno funkcionisanje grada, običnih građana, kao i privrednih i preduzetničkih objekata na područjima ovih lokalnih samouprava - saopšteno je iz barskog odbora Prave Crne Gore.