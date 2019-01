Novosti online | 13. januar 2019. 20:39 | Komentara: 0

Svi su se, kaže, uplašili, ali minimalizirali su paniku i pokušali su da ostanu hladne glave. Pretrčali su 50-ak metara kako bi izašli iz tunela. Iza njih je neprospavana noć, pa su se roditeljima vratili pre svega umorni.





Matej Raguzin, iz agencije koja je organizovala ovo putovanje ponovio je da su uzroci nesreće zvaničnko još uvek nepoznati. Uviđaj od strane švajcarske policije još uvek traje.



- Što se tiče ličnog prtljaga izgorelo je 20-30 odsto ličnog prtljaga, ali s obzirom na to da su dokumenti bili gore, ukupno 25 dece ostalo je bez dokumenata. Mi smo kontaktirali ambasadu, novi dokumenti su napravljeni u Bernu i zvaničnik hrvatske ambasade iz Berna ih je doneo do graničnog prelaza St. Bernard, gde su preuzeli privremene dokumente - kaže Raguzin.



Portparolka MUP- a Jelena Bikić rekla je za Hinu kako u slučaju kada hrvatski državljani iz nekog razloga u zemlji u kojoj borave ostanu bez ličnih dokumenata, ambasada im izdaje putni list koji im služi za povratak u matičnu zemlju.



Putnici potom u svojoj zemlji izrađuju nove dokumente na klasičan način, a to je slučaj i sa splitskim srednjoškolcima kojima je ambasada u Švajcarskoj pomogla u izdavanju tih zamenskih dokumenata.



Splitski srednjoškolci, kojima se juče u Švajcarskoj dok su se vraćali sa skijaškog izleta zapalio autobus, vratili su se kući u nedelju nešto pre 17 sati. Emocije su bile velike. Svi roditelji, bez obzira na to što su imali sve informacije do sada, jedva su čekali da zagrle svoju decu.Ino Odak, jedan od srednjoškolaca iz autobusa, za HRT je opisao čitavu dramu. Sedeo je točno iznad zadnjeg točka autobusa kada je čuo, kako opisuje, udarac.- Čulo se kao da smo se zabili u nešto. Odjednom je sve krenulo da gori, vatra se podigla do prozora - kazao je.Autobus je planuo juče nešto posle 13 sati u švajcarskom tunelu, ali iako je vozilo potpuno izgorelo nije bilo povređenih. U njemu se nalazilo 52 putnika od čega je bilo 48 srednjoškolaca koji su u Švajcarskoj bili na skijanju od 4. januara. Još se pouzdano ne zna koji je uzrok vatre na autobusu, ali prava je sreća što u požaru nije bilo ljudskih žrtava.Blaž Dupančić, otac jednog od učenika, kazao je da isprva, kada mu je sin javio da se zapalio autobus, nije odmah shvatio razmere opasnosti.- Tek kasnije nakon video snimka potpuno izgorenog autobusa sam shvatio šta je bilo. Rekao mi je da su unutra izgoreli brojni dokumenti, između ostalog njegov pasoš i novčanik. Tako da smo se najčešće čuli na temu kako se stvari razvijaju po tom pitanju, jer oni su tamo ispunjavali određene formulare kako bi dobili papire za nastavak putovanja - rekao je Dupančić za Dnevnik.hr.Kaže da se često vozi autobusima i da lično nikada nije iskusio ništa slično.- Dosta sam se vozio s obzirom na to da sam često sa raznim sportskim ekipama i ovakav slučaj ne pamtim. Događale su se različite stvari, pukla bi guma ili nešto slično, ali da će se ovako zapaliti i izgoreti skroz, to mislim da je nezapamćeno - rekao je Blaž Dupančić.