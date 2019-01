Tanjug | 13. januar 2019. 09:21 | Komentara: 0

Hrvatski premijer rekao je da se još nije čuo s predsednikom HDZ BiH Draganom Čovićem, koji je kritikovan jer je prisustvovao obeležavanju Dana RS.Ambasador Hrvatske u BiH Ivan Del Vekio smenjen je zbog toga sa dužnosti."Tu temu ostavljam gospodinu Čoviću i HDZ BiH da je komentarišu", rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković novinarima u Splitu, prenosi Hina.Ponovio je da Hrvatska nije bila obaveštena o odlasku svog ambasadora u BiH na proslavu u Banjaluku."On je, pre svega, trebalo da se konsultuje ako je imao tamo (u Banjaluci) sastanak koji je nezavisan od ovih defilea i akademije (proslave Dana Republike Srpske). Tog dana on nije trebalo da bude tamo", kazao je Plenković.Hrvatski premijer je podsetio na Del Vekijevo petogodišnje ambasadorsko iskustvo u BiH i rekao da nikad ranije nije odlazio na obeležavanje Dana Republike Srpske."Malo je neobično da je na samom kraju svog mandata i svoje karijere došao u ovakvu situaciju. Stoga je povučen na konsultacije u Zagreb i mi ćemo vrlo brzo krenuti s imenovanjem novog ambasadora u BiH," rekao je Plenković.Na pitanje kakvu je političku poruku Čović poslao odlaskom na slavu Republike Srpske kod Milorada Dodika, Plenković je kazao da je "izrazito važno da je stav Hrvatske prema BiH dobronameran i prijateljski"."To govorim kao predsednik Vlade, kao poslanik u Saboru i evropski poslanik te u brojnim funkcijama gde smo bili apsolutno zemlja koja je najviše podržavala evropski put BiH, ali naravno uz obezbeđivanje ravnopravnosti hrvatskog naroda kao konstitutivnog naroda", rekao je.Podsetio je na svoju podršku BiH pred evropskim institucijama."Stoga sam dvaput, a to ću raditi i u budućnosti, otvarao pitanje na Evropskom savetu, i ministarka (spoljnih i evropskih poslova Marija Pejčinović Burić) na tom Savetu, o tome kako trenutni izborni zakon omogućava izigravanje Dejtonskog/Pariskog sporazuma koji je ujedno i Ustav BiH, i koji dovodi Hrvate kao najmalobrojniji konstitutivni narod u neravnopravan položaj gde im glasovima pripadnika drugog naroda u Federaciji BiH, biraju njihovog člana Predsedništva BiH," objasnio je Plenković.Uz formiranje vlasti i nastavak evropskog puta (BiH) važno je da međunarodna zajednica, pre svega EU, pomogne BiH i "donese jedan pravedan izborni zakon u kojem će sva tri konstitutivna naroda biti praktično ravnopravna", rekao je hrvatski premijer.Predsednik HDZ BiH Dragan Čović i hrvatski ambasador u BiH Ivan Del Vekio prisustvovali su 9. januara u Banjaluci obeležavanju Dana Republike Srpske, praznika koji je Ustavni sud te zemlje proglasio neustavnim, podseća Hina.Međutim, u subotu je ministar pravosuđa BiH Josip Grubeša, inače član stranke HDZ, izneo drugačije pravno tumačenje kazavši da taj dan nije neustavan već se obeležava u skladu sa zakonom koji su vlasti tog entiteta izmenile pošto ga je ranije osporio Ustavni sud BiH i zato je optužbe na račun hrvatskih zvaničnika koji su prisustvovali proslavi 9. januara protumačio kao sasvim neutemeljene."Nama bi sigurno bilo draže da je Dragan Čović, koji je dobio 155.000 glasova, odnosno 80 odsto glasova onih Hrvata u BiH koji su izašli na izbore, da je on član Predsedništva BiH i da brine o vitalnim interesima hrvatskog naroda u BiH. Tu nemamo nekih dilema," poručio je Plenković.