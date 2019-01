Biljana Dabić | 13. januar 2019. 10:30 | Komentara: 0

LjUBAV ne treba objašnjavati. To potvrđuje i dvoje mladih koji su se, na Svetog Stefana, venčali u etno-selu u Breznama, na severu Crne Gore, do koga su stigli sa juga zemlje, uprkos snegu na kolovozu i smetovima na lokalnom putu koji ih je odveo do mesta gde su rekli sudbonosno "da". Mladenci su po snežnim uslovima prešli više od 150 kilometara da bi se venčali.

O tome kakvo je bilo stanje na putevima, dovoljno govori podatak da svatovi s Primorja nisu mogli svojim automobilima da stignu do etno-sela "Montenegro", nego su ih poslednja četiri kilometra do cilja prevezli ljubazni domaćini u Breznama svojim džipovima.

OVO nije "svadba ko svadba" iz Đoletove pesme, ovo je svadba za priču - mladoženja iz Bara Aldin Pačariz (24), mlada iz Pive Jovana Despotović (23), multietnički svatovi, njih tridesetak, među kojima i dvoje Rusa. Vremenske (ne)prilike - sneg i mraz, poledica na drumovima, teško prohodan seoski put, nisu uticali na odluku mladoženje.

- Slušao sam vremensku prognozu, znao sam da ima snega, da uslovi nisu poželjni, ali nisam želeo da odustanem. Ništa me nije moglo sprečiti da se danas venčam - kazao je, za "Novosti", u telefonskom razgovoru Aldin.

Retkost je da mladi s Primorja i u letnjim mesecima odluče da se venčaju na severu zemlje, a da to urade zimi, to je, čini se, nezabeleženo.

- Kad sam pre skoro četiri godine upoznao moju sadašnju suprugu Jovanu, proveli smo nekoliko dana u etno-selu "Montenegro". Dolazak u ovaj bajkoviti ambijent, potpuno drugačiji od svakog drugog, sa ljubaznim domaćinima i uz opuštenost kakva retko može da se doživi, sjajan je doživljaj. Tada sam rekao - tu ću se i venčati. Što sam rekao, nisam porekao - kaže mladoženja.

ZA vlasnike etno-sela "Montenegro" u Breznama, braću Milonju i Radonju Blagojevića, ovaj dan, kako kažu, ostaje za pamćenje. U njihovom etno-selu je i do sada obavljeno nekoliko venčanja, ali pod snežnim pokrivačem iznad 40 centimetara, zaista nije nijedno. Ne bi oni zamerili da su zbog snega mladenci odložili venčanje...

Međutim, kad su mladenci potvrdili da dolaze, Blagojevići su, poznajući ćudi Pive u zimskom periodu, pozvali rođaka Baćiku, da terenskim vozilima sačeka svatove i doveze ih od magistrale do sela.

Gde ima volje, ima i načina.

Matičar Mladen Golubović iz Plužina venčanje van opštinske zgrade po ovakvim uslovima dosad nije doživeo.