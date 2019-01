Tanjug | 12. januar 2019. 21:57 | Komentara: 0

Bivši diplomata Zoran Milivojević kaže da amandmani u makedonskom Sobranju ne bi bili usvojeni da nije bilo albanskog faktora.On smatra da na terenu postoji koordinacija strateških poteza albanskog korpusa koji se vodi iz Tirane, a da su upravo ti potezi i cela ta koordinacija svojevrsna potvrda teze o "velikoj Albaniji".Makedonski parlament je dvotrećinskom većinom glasova juče usvojio amandman kojim je ta država preimenovana u Republiku Severnu Makedoniju, a Milivojević je danas za RTS rekao da odluka Sobranja omogućava Albancima u regionu - "bolje umrežavanje"."Na terenu postoji koordinacija strateških poteza albanskog korpusa koji se vodi iz Tirane. Upravo ti potezi i cela ta koordinacija su na neki način potvrda teze o "velikoj Albaniji". I ovo u Makedoniji je potvrda te teze, jer oni ne bi mogli da izguraju te amandmane da nije bilo albanskog faktora", objašnjava Milivojević.Prema njegovim rečima, uz dosta muka je prva etapa procesa koji treba da uvede Makedoniju u NATO završena, a sada je na redu Grčka, gde ima problema oko ratifikacije sporazuma iz Prespe, da bi se time stvorili uslovi da Makedonija postane članica NATO-a.Govoreći o širenju NATO-a, navodi da je to nešto što je davno zacrtano."Širenje NATO-a je nešto što je zacrtano prošle godine i to nije nikakva tajna. Sa njihove strane postoji želja da celi ovaj prostor uđe u zapadnu interesnu sferu, to su neki njihovi strateški ciljevi", zaključuje Milivojević.