Protiv Zadranina Jure Zubčića podneta je krivična prijava zbog toga što je grafit "Ubi Srbina" napisan na zgradi mesnog odbora zadarskog veća prepravio u "Ljubi Srbina".

Naime, početkom decembra nepoznati počinioci napisali su taj grafit na zgradi, a Zubčić je ispred reči "Ubi" dodao slovo "LJ", tako da je grafit glasio "Ljubi Srbina", prenosi zagrebački Index.

"Ne trpim govor mržnje i zato sam sinoć ispravio grafit. Puno je lepše gledati poruke ljubavi, nego poruke mržnje", rekao je tada Zubčić.

Međutim, on je danas na svom fejsbuku objavio da je zbog ispravljanja grafita protiv njega podneta krivična prijava i da je zbog toga bio u policiji na razgovoru.

"Podnetna je krivična prijava protiv mene zbog uništavanja tude imovine zbog dopisanog slova ''Lj'', te sam danas povodom toga bio u policiji na razgovoru. Priznajem da sam dopisao slovo Lj, ali ne smatram da sam uništio tuđu imovinu, već upravo suprotno, popravio sam je", napisao je Zubčić.

