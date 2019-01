Samozvani mitropolit kanonski nepriznate CPC, Mihailo, u božićnom intervjuu za portal CdM, podseća premijera Duška Markovića na obećanje da će crkva Svete Trojice na Rumiji biti uklonjena i smatra da je sazrelo vreme da ta crkva dobje autokefalnost.Mihailo, koji za crkvicu na Rumiji kaže da je "limena osmatračnica" očekuje od premijera Markovića da, kako kaže, država konačno ukloni ovu "pseudo crkvu" koja je sredstvo za izazivanje sporova, svađa i nemira.Veruje u reči i dela premijera Markovića koji je, kako dodaje, svojim aktivnostima Vlade Crne Gore na čijem je čelu, dao garancije da će se u najskorije vrijeme konačno riješiti i ovo sporno pitanje."Kao što je poznato, limena osmatračnica na Rumiji je postavljena pre referenduma o državno-pravnom statusu Crne Gore. Ovu karaulu je postavila ondašnja vojska Srbije i Crne Gore, odnosno preciznije rečeno ondašnja srpska vojska. Ova pseudo osmatračnica je posvađala tri vere i crkve. Ovim nasiljem SPC je izvela atak na međuverski sklad u Crnoj Gori i na multiverski karakter crnogorskog društva", kaže Mihailo.Samozvani mitropolit smatra da je taj privremeni limeni objekat, kako kaže, radikalno narušio tradiciju verske tolerancije i suživota u različitostima, po čemu je Crna Gora svetli primjer ne samo u Evropi već i u svetu.On tvrdi da Srpska pravoslavna crkva vodi kampanju protiv CPC i države Crne Gore.“Kampanja Srpske crkve protiv Crnogorske pravoslavne crkve i države Crne Gore se tradicionalno i kontinuirano vodi od Garašaninovog Načertanija iz 1844. godine, kao tajnog programa spoljne politike kneževine Srbije. Po tom programu, osnovni zadatak srpske spoljne politike je sjedinjenje Srba i Crnogoraca u jedan srpski narod. To je ujedno značilo i likvidaciju države Crne Gore. Kruna te i takve politike ostvarena je 1918. godine nestankom crnogorske države, što je dovelo dvije godine i do nasilnog priključenja Crnogorske pravoslavne crkve Srpskoj pravoslavnoj crkvi", kaže Mihailo.Navodi i da kampanja koju sada vodi SPC nije ništa novo, već samo nastavak stare ujediniteljske politike uništenja svega što ima crnogorsko obeležje, a to prvenstveno znači, politike likvidacije crnogorske države i crkve.Na kraju, poručuje da je zrelo vreme da CPC dobije mesto koje joj pripada.“Posle evo skoro 100 godina konačno je sazrelo vreme da se konačno i za sva vremena reši crnogorsko pravoslavno crkveno pitanje i autokefalna Crnogorska pravoslavna crkva dobije svoje zasluženo mesto, koje joj po tradiciji, istoriji i svim drugim atributima pravedno i s pravom pripada”, smatra Mihailo.