V.K. | 06. januar 2019. 13:26 > 16:47 |

Iako se proslava stogodišnjice Božićnog ustanka iz 1919. godine danima najavljivala kao centralni događaj u Bajicama nadomak Cetinja okupilo se jedva stotinak pristalica komitskog pokreta iz 1918. godine! Svetkovini su prisustvovali predsednik Vlade Crne Gore Duško Marković, ministar odbrane Predrag Bošković i Aleksnadar Kašćelan, gradonačelnik Cetinja koji su položili venac na spomenik „herojima Božićnog ustanka 1919.“ Na događaju je bio i Miraš Dedeić, samozvani poglavar kanonski nepriznate “crnogorske pravoslavne crkve”.- Sa vremenske distance od jednog veka vidimo kakve je posledice u crnogorskom biću ostavio duboki raskol i sukob. Danas je potrebno da razumemo tadašnje zablude jednih i viziju i žrtvu drugih u odbrani ugroženog prava na crnogorsko ime i posebnost. Žrtve ustanika i teške patnje crnogorskih familija u godinama terora dobile su smiraj u obnovi državne nezavisnosti 2006.godine, kazao je premijer Marković.- Na današnji dan pre sto godina pokrenut je Božićni ustanak, krenula je pobuna protiv zatiranja crnogorskog imena i države. Krenula je odbrana dostojanstva i prava na samobitnost crnogorskog naroda.Pozivam istoričare da istražuju period od pre jednog veka, jer istina je potrebna današnjoj Crnoj Gori kako bismo prevazišli podele.Marković je poručio da su savremenoj Crnoj Gori potrebni sećanje i pijetet prema slavnim precima i njihovom delu.- Uveren sam da se crnogorsko ime danas ne može čuvati samo sećanjem na slavnu i tragičnu prošlost. Za njegovu odbranu, za njegovo postojano mesto na mapi savremenog sveta, potrebno je mnogo više od busanja u junačka prsa. Da bismo opstali na pravi način, danas se crnogorsko nacionalno ime i identitet moraju sačuvati sa iskušenjima koje nameće civilizovani svet, rekao je MarkovićGradonačelnik prestonice Kašćelan kazao je da slobodarski komitski plamen ni posle stotinu godina nije ugašen.- Pred obeliskom Božićnom ustanku, koji utvrđuje smisao komitske žrtve za ideju crnogorske nezavisnosti, naša srca I misli gore kao baklje slobode u čast palih junaka. Danas u slobodnoj Crnoj Gori, sa neupitnim međunarodnim statusom, prisećamo se onih koji su posejali seme otpora ništavljenju sopstvene države, ugnjetavanju I zatiranju. Nisu to bili samo borci koji su se latili puške –diplomate koji su se političkim sredstvima borili za sopstvenu državu, nego I brojnii civili –starci, žene I đeca, kazao je Kašćelan.Načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, brigadni general Dragutin Dakić, kazao je da ovaj skup odaje priznanje herojima Božićnog ustanka.- Sagledavajući sa ove distance rešenost I istrajnost crnogorskih oficira da ostanu verni položenoj zakletvi, njihova etička I tradicionalna snaga predstavlja snažno nadahnuće da I nakon 100 godina pominjemo njihove podvige I odanost Crnoj Gori, kazao je Dakić.Pesmom „Crna Gora pozdravlja te, Popoviću komandante“, aludirajući na jednog od vođa Božićne pobune 1919. Krsta Zrnova, oko par stotina građana poštovalaca komitskog pokreta od pre jednog veka, čiji akteri su bili protiv ujedinjenja Crne Gore i Srbije, kao i odluka Podgoričke skupštine, marširalo je od spomenika „herojima Božićnog ustanka“ u Bajicama do Dvorskog trga na Cetinju. Uz poznatu ikonofgrafiju i porukom „Nikad više 1918“ učesnici marša nosili su zastave i portrete protagonista komitskog pokreta. Ceo događaj organizovao je Evropski pokret za vladavinu prava.„Ako ustanicima nije pošlo za rukom da uđu 1919. u Cetinje, mi ćemo to ovim komitskim maršom simbolično uraditi u njihovo ime. Dostojanstveno i ponosno, a neka se stide svi oni koji bi slavili izdaju i nestanak Crne Gore“, poručili su organizatori.Predsednik Milo Đukanović je odao priznanje na organizaciji svečane akademije u organizaciji Ministarstva odbrane I Vladi Crne Gore za adekvatan državni odnos prema ovom događaju.-Božićni ustanak ima posebno mesto I značenje u slavnoj crnogorskoj istoriji. Ubrzo nakon završetka Prvog svetskog rata grupa građana u Crnoj Gori proglasila je sebe Velikom narodnom skupštinom pod patronatom Vlade Srbije rešila da ukine sopstvenu državnu dinastiju. Šest nedelja kasnije, u januaru 1919. hiljade Crnogoraca odlučili su da se oružanim putem odupru tom nasilju i nepravdi. Geslo ustanika “Za pravo, čast I slobodu Crne Gore” na pravi način je održavalo karakter I ciljeve njihove borbe, Nažalost, Božićni ustanak je imao I obeležje prvog velikog unutar crnogorskog sukoba. Deo Crne Gore je stao uz novu vlast, i okrenuo se protiv svoje države i naroda. Mnogi od njih su ubrzo I sami videli da su bili obmanuti I zavedeni. Ali, bez obzira na različite motive koji su ih odveli na tu stranu, istorija im naravno nije dala za pravo. Ni oni kojima takvi služe ne cene ljude koji se okrenu protiv svojih najbližih i svoje ržave. Božićni ustanak je silom ugušen, ali ideja otpora kojom su ustanici vođeni nikad nije poražena, naveo je Đukanović.Mitropolit crnogorsko primorski Amfilohije pozvao je u svojoj Božićnoj poslanici sve pravoslavne Crnogorce da stogodišnjica božićnih bratoubistava bude početa izmirenja “braće I sestara, kosti I seni svih naših predaka, palih za krst časni I slobodu rodne grude.”- Pre 100 godina dogodio se “mučni I neprirodni sukob oko ovlasti, u koji su se upustili jedan đed I jedan unuk, a koji je doveo do bratskog krvoprolića. Božićna pobuna ili Božićni ustanak je bila jedna velika bratska nesreća, nastavljena revolucionarnim bratoubilaštvom u Drugom svetskom ratu, poručio je Amfilohije.-Oni koji danas pokušavaju da ukinu istorijsku, petrovićevsku Crnu Goru, kao i mnogi drugi okupatori, prvo su udarili na našu crkvu, Njegoša, kosovsku misao I naše vekovne saveznike i zaštitnike. Kroz montirani sudski proces za tzv. državni udar proganjaju I političke lidere srpskog naroda u Crnoj Gori. U poslednje vreme režim najavljuje I otvorene obračune sa našom crkvom u Crnoj Gori. Verujući narod braniće Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, poručio je Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije.