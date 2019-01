M. SEKULOVIĆ | 05. januar 2019. 14:13 | Komentara: 0













Porodica Đukanović je prema rečima Kneževića bila predmet razgovora sa

namena.





zida za Mila Đukanovića.









Knežević je naveo da je sa tužiocem, koji mu jeu jednoj prilici stavio do





- Govorio mi je o njegovom prijateljstvu sa Rodićem, kojeg je javno optužio u junu 2017. da je organizovao kriminalnu grupu radi davanja mita. Jedna od tema je bio posao i potom sudski procesi sa kompanijom Kaspia, koja je registrovana u Dubaiu, a u vlasništvu je porodice ministra u Vladi Azerbejdžana Kamaladina Haydarova.

















Pominjao je i veze mojih vozača sa ruskom obaveštajnom službom, što je tek komedija, a meni je pretio govoreći da on ima sve mehanizme da me prati, zaustavlja i slično.







Ostavljam Katniću da objasni, ako želi, svoje motive da meni postavlja pitanja oko ovih tema, da iznese svako slovo koje sam mu saopštio, a ja ću se zasad fokusirati na poslednju jer su zbog nje ispaštali ljudi koji su ni krivi ni dužni.







Moji vozači su bez ikakvog osnova uhapšeni, privođeni i pritvarani. Sada se







pažnju na to jer se radi o navodnoj "opasnoj umešanosti ljudi iz moje grupe u velikom kriminalnom procesu". Moj odgovor I tada i danas je isti:





neke pare, za čije poreklo imam sve dokaze. On zna da sam bio donator DPS i šta sam dogovarao sa njegovim partijskim šefom, tvrdi Knežević.





sredstava i koristeći moje međunarodne kontakate".





TVRDNjE





Crne Gore i Ministarstva finansija da ne blokiraju redovno poslovanje banke jer nema nikakvog razloga za to.





- Sadašnje stanje na računima u obje banke iznosi više od 100 miliona evra, aktiva obe banke je iznad 300 miliona evra, a aktiva "Atlas grupe" u Crnoj Gori i inostranstvu je veća od milijardu evra, tvrdio je za Novosti, naglašavajući da je povodom spors sa ''Kasijom'' specijalni državni tužilac tvrdio da se radi o utaji poreza, a kada su mu finansijski stručnjaci objasnili da je to servis koji se obavlja u Crnoj Gori i da



sumnja na pranje novca, kazao je Knežević za naš list.





"Vize" i "Masterkarda", koje su u vlasništvu američkih kompanija i koje važe za najuglednije u kartičarskoj oblasti. Uvođenje prinudne uprave u Atlas banku je ipak pretjerano s obzirom na to da smo sporno skidanje sa računa 15 miliona evra na račun kompanije "Kaspija" pokrili kolateralima i imali dogovor da novac od poravnanja za bolnicu "Meljine" upotrebimo za dokapitalizaciju banke.







Tek što smo krenuli u proces dogovaranja poravnanja za "Meljine" sa Ministarstvom finansija, kako bi se prekinuo sudski spor sa državom, Privredni sud je povukao neshvatljiv potez - uveo je stečaj u Kompleks "Meljine" zbog navodnog potraživanja jednog



deponovano 550 000 evra za pokrivanje svih potraživanja.







Nikad nisam koristio državni novac i nisam, kao neki, budžetski biznismen. Očito je



nekim interesnim grupama i klanovima stalo do toga da se moja imovina u Crnoj Gori otme i da se e-komerc prebaci u neku drugu banku. Mi ne tražimo da nam bilo ko pomaže, samo tražimo da nam se ne odmaže.







Atlas banka je takođe pružila ruku podrške Prvoj banci da se izvuče iz krize tako što smo im posuđivali depozite i pomogli da riješe neke rizične kredite, kazao je



