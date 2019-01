Novosti online/Tanjug | 03. januar 2019. 17:41 > 22:59 |

Ukoliko Izrael do 11. januara ne izvesti Hrvatsku da će isporučiti avione F-16 "barak", Hrvatska će poništiti odluku o izboru borbenog aviona, saopštilo minstarstvo odbrane

PLENKOVIĆ: VRLO VEROVATNO ODUSTAJEMO OD NABAVKE AVIONA



Hrvatski premijer Andrej Plenković u razgovoru za Dnevnik HRT-a potvrdio je da se čeka izjašnjavanje Izraela u vezi prodaje aviona F-16 Barak, ali da ipak nije optimista i da će se vrlo verovatno odustati od celog posla.



"Do zadnjih nekoliko sedmica nismo imali saznanja da će SAD imati primedbe na isporuku tih borbenih aviona na kojima je Izrael izvršio tehničku nadogradnju. Vrlo je verovatno da će Vlada poništiti konkurs, ako neće biti moguće dobiti ono što je odabrano", rekao je Plenković na temu nabavke borbenih aviona, preneo je Jutarnji list.



Ukoliko Izrael do 11. januara ne izvesti Hrvatsku da će isporučiti avione F-16 "barak", Hrvatska će poništiti odluku o izboru borbenog aviona, saopštilo minstarstvo odbrane. Predsednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković potvrdio da će se raspisati novi tender ako Izrael ne bude mogao da isporuči avione.Ministarstvo odbrane zatražilo je od Države Izrael da ga do 11. januara službeno izvesti da li može da isporuči avione koje je Hrvatska odabrala u na međunarodnom tenderu, a u slučaju da to ne može da učini, Hrvatska će poništiti odluku o izboru višenamenskog borbenog aviona, prenosi portal Indeks.PROČITAJTE JOŠ -Obaveza Izraela je da obezbedi odobrenje vlade SAD za isporuku aviona u odgovarajućoj konfiguraciji Hrvatskoj, ponovilo je Ministarstvo u saopštenju.Poručije da, u slučaju da zbog nesporazuma koji su nastali između Izraela i SAD, Hrvatska ne može da kupi avione koje je odabrala, vlada će poništiti odluku o izboru višenamenskog borbenog aviona od 29. marta 2018. godine.Predsednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je potvrdio da će se raspisati novi tender ako Izrael, zbog protivljenja SAD, ne bude mogao da isporuči avione F-16 "barak", kakve je ponudio Hrvatskoj.