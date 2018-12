Beta | 30. decembar 2018. 19:02 | Komentara: 0

Skup "Pravda za Davida" počeo je na Trgu Krajine u Banjaluci a učesnici su tražili ostavku ministra unutrašnjih poslova RS Dragana Lukača."Ostajem ovde dok se ne ispune moji uslovi. Tražim smene i ostavke. Predmet će ići na Tužilastvo BiH. Kažu da uz pomoć Britanaca rušim ovu zemlju", rekao je Davor Dragičević, otac ubijenog mladića Davida Dragičevića.On je dodao da EU "stane na stranu Lukača i neka dozvoli da pobiju sve građane, ali da to neće dozvoliti"."Ne idem odavde. Ultimatum nije od juče", rekao je Davor Dragičević.On je ponovio da je njegov sin otet, mučen i na kraju ubijen i da su ga ubili pripadnici MUP RS."Sve to ima u Agenciji za istrage i zaštitu BiH (SIPA), ima u Tužilastvu BiH. Ubili su mi dete, a mene su uhapsili za dva minuta. Da me ubiju i da unište Pravdu za Davida", istakao je Davor Dragičević.On je poručio da ne ide sa Traga Krajine dok se njegovi zahtevi ne ispune."Neka mi rade šta hoće. Ako policija prva krene, imaju novinari. Neću čekati da me ubiju", kazao je Davor Dragičević.Otac ubijenog mladića Davida Dragičevića iz Banjaluke, Davor Dragičević, juče je objavio zahteve koje institucije Republike Srpske treba da ispune u vezi sa ubistvom njegovog sina, najavljujući da će građani ostati na Trgu Krajine ako ti zahtevi ne budu ispunjeni.Dragičević je upozorio da će za sve ostalo što se bude događalo večeras isključivu odgovornost snositi predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik, predsednica RS Željka Cvijanović, svi pripadnici MUP-a RS i tužilastvo RS.On je naveo da se traže ostavke ministra unutrašnjih poslova RS Dragana Lukača, direktora Policije RS Darka Ćuluma, načelnika Uprave za organizovani kriminal MUP RS Darka Ilića, patologa i načelnika Zavoda za sudsku medicinu RS Željka Karana, glavnog okružnog tužioca Želimira Lepira i Dalibora Vreće, postupajućeg tužioca u slučaju ubistva Davida Dragičevića.Dragičević je naveo da se njihove ostavke traže "zbog upletenosti u nedopuštene radnje sprečavanja dokazivanja i zataškavanja ubistva njegovog sina Davida, kako bi se na taj način zaštitile institucije RS".Prema njegovim rečima, njihove ostavke se traže "zbog moralnih razloga", dok bi njihovu krivičnu odgovornost trebalo da utvrdi Tužilaštvo BiH.Dragićević je dalje zatražio da se uhapse i Filip Ćulum, mladić za koga je pokojni David u poruci prijatelju u noći nestanka napisao da će "biti odgovoran ako mu se nešto desi", kao i Đorđe Rađen, vlasnik kuće u naselju Lauš koju je, prema prvobitnoj policijskoj verziji David navodno pre smrti opljačkao.Davidov otac zatražio je i hapšenje kriminalističkih tehničara Zorana Bošnjaka i Mikice Marjanac, kao i inspektora Siniše Kojdića, koji su navodno izgubili donji veš pokojnog mladića tokom uviđaja nakon što je 24. marta pronađeno njegovo beživotno telo.Donji veš je mogao da bude jedan od ključnih dokaza na koji način je mladić ubijen. Davor Dragičević traži i hapšenje inspektora Bojana Karanovića, te mere nadzora nad svim učesnicima konferencije za novinare MUP RS 26. marta, na kojoj je da je njegov kriminalizovan i označen kao narkoman, što se kasnije pokazalo kao netačno.Skup "Pravda za Davida" večeras je organizovan i u Mostaru i Sarajevu.