Jurica KERBLER | 02. januar 2019. 18:01 |

OD STALNOG DOPISNIKA NOVOSTI

KADA bih znao da će se stvari između Hrvatske i Srbije pomaknuti i za milimetar posle moje emisije, pozvao bih Aleksandra Vučića ili Anu Brnabić. Zasad sam neodlučan. Ovo što radim ima dosta veliki odjek u regionu. Pun mi je kufer nacionalističkih prepucavanja u medijima i ako ne mogu pomoći da situacija bude bolja, neću raditi takvu emisiju.

Ovo u dugo čekanom razgovoru za Novosti ističe Aleksandar Stanković, autor emisije "Nedeljom u dva", koja je izazivala takve polemike da su svojevremeno neki tribuni sa iscepane hrvatske desnice tražili od vođstva Hrvatske televizije i da se ukine!

Gotovo svaka njegova emisija, koju preko kablovskih distributera prate i gledaoci u Srbiji i regionu, izaziva reakcije, od onih gde jednog od najboljih televizijskih novinara na ovim prostorima hvale i podržavaju, do onih gde ga kritikuju, vređaju i omalovažavaju.

Ali i jedni i drugi redovno prate emisiju kroz koju su prodefilovali brojni političari, umetnici, sportisti... pre svega zanimljivi ljudi.

Šta sve Stanković nije prošao u nizu godina bavljenja novinarstvom, od brojanja krvnih zrnaca do otvorenog poziva koji je nedavno uputio na kraju jedne svoje emisije da se spreči govor mržnje na internetu.

- Imam ja dosta utakmica u nogama - kaže naš sagovornik.

* Snimate jednu od najdugovečnijih i najgledanijih emisija na Hrvatskoj televiziji i, iako zvuči otrcano, logično je pitanje jeste li se umorili, koliko taj stalni ritam troši čoveka?

- Troši, naravno da troši. Međutim, ja imam tu sreću da radim jednom nedeljno, tako da ipak nije ista situacija kao sa onima koji rade slične emisije na dnevnoj bazi. Imam vremena dobro da se pripremim, potpuno sam slobodan u izboru gostiju, još uvek volim da razgovaram sa ljudima i zasad umor nije prevladao.

* Vara li utisak da ste u zadnje vreme "pomirljiviji" prema vašim gostima?

- Ne vara. Stariji sam i zato drugačije radim. Ne možeš stalno da "gaziš", jer će se pre ili kasnije dogoditi da izletiš u krivini. Da sam nastavio onako kako sam radio prvih pet godina, više me ne bi bilo u "Nedeljom u dva". Niko ne bi hteo da mi dođe u emisiju. Zaključak bi bio - sa političarima i dalje oštro, sa ostalima prema zasluzi.





* Najčešće zovete baš političare. Koliko su oni sa ovih prostora uopšte atraktivni i "televizični" za gledaoce koje kroz medije inače "bombarduju" svaki dan?

- Podaci o gledanosti govore da ljude i dalje najviše zanimaju političari. U stvari zanima ih polemika, teranje maka na konac, adrenalinske situacije.

* Imate li utisak da se na ovim prostorima, pre svega među Hrvatima i Srbima, nešto kreće nabolje?

- Kako u kojim oblastima. Na primer, u pogledu zaštite prava LGBT populacije stvari su bolje nego pre 20 godina i u Hrvatskoj i u Srbiji. U pogledu međusobnih odnosa naše dve zemlje stvari stoje lošije. Da smo Čeda Jovanović i ja predsednici Srbije i Hrvatske, bilo bi bolje, ali eto nismo.



* Rekli ste nedavno u jednom razgovoru da niste jugonostalgičar, već po političkom uverenju socijalista?

- Desničar sigurno nisam. Ne volim isključivost, krv i tlo, reklame za pivo, urlanje i gužve. Volim "Goribor" (muzička grupa iz Bora) i Balaševića. Čisti socijalista.

* Kako mirite popularnost sa osporavanjem, koje je u vašem slučaju često i na granici neukusa i grubosti?

- Išao sam nedavno u pekaru da kupim hleb. Kaže žena koja radi u pekari: "Vi ste najveći frajer koji je ikada ušao u ovu pekaru". Divna žena. Ja sam mister pekare. Tamo imam ugled. Kada izađem iz pekare, stvari su drukčije, ne vidim ove koje vi spominjete da me vole, barem u Hrvatskoj, i to je u redu. Ne treba mi niko da me voli, osim moja tri prijatelja i porodice.

* Je li uopšte zahvalno biti novinar na ovim prostorima?

- Moje iskustvo je dobro. Radim posao koji volim i slobodan sam da ga radim kako hoću. Generalno takođe ne mislim da je situacija loša. Ima svega, kao i uvek. I očajnih manipulatora, zadrtih nacionalističkih tribuna i hrabrih ljudi koji profesionalno rade svoj posao. Ove druge pratim, prve izbegavam. Biram društvo.

* Strast su vam motori, pa ste snimili i putopisni serijal. Imate li planova za takve projekte?

- Imam ja planove, ali onaj koji sve to plaća trenutno nije zainteresovan.





ŠERBEDžIJA ME IZBEGAVA

* Rekli ste da vam je želja da ugostite Radeta Šerbedžiju. Još uvek nije bio kod vas?

- Neće. Izbegava gostovanje uz obrazloženje da bi verovatno nakon toga imao previše problema. Sa jedne strane ga razumem, sa druge ne. Uglavnom, Rade je najbolji glumac na ovim prostorima i žao mi je što ne želi doći u najbolju emisiju.





GLEDANI GOSTI IZ SRBIJE

* KOJE goste iz Srbije pamtite i da li su rado pristajali da dođu u emisiju?