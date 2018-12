V.Mitrić | 30. decembar 2018. 08:18 | Komentara: 0

- Ovo je moja očevina na kojoj sam podigao nove zgrade, u samom kompleksu DA "Međaši", čiji sam osnivač i generalni sekreatar više od tri decenije, kojoj je zemlju poklonio moj otac Milorad.

- Zvali smo vatrogasce iz Bijeljine, kojima je trebalo pola sata da stignu, a kad su došli falila im je voda... Ovo doživljavam kao nešto što je više od opomene, jer da se nisam probudio, da nije stigla komšinica, otišli bismo svi u vatri i nas troje odraslih i maloletno dete.





Tomić, koji je bio član međunarodnog tima za ispitivanje ubistva Banjalučanina Davida Dragičevića, koji je napustio, kao i ostali članovi, jer, kao pravnik, nije mogao da prihvati ni sve zahteve, a ni javne istupe oštećenih. Ovaj advokat je, inače, saopštio je i javno ime ko bi trebalo da bude prvookrivljeni u tom slučaju, koji ga je, u međuvremenu, tužio.









- Što se poodmetnutog požara tiče, to nema veze, već ima veze što zastupam Vidoja Viću Blagojevića iz Bijeljine, koji je najavio da će da se spali na Božić pred kućom koju je pošteno platio pre više od 20 godina, a, u međuvremenu je jednoj moćnoj službenici iz lokalnog pravosuđa i njenom mužu dao 86.000 KM, a raznim advokatima, koji su ga zastupalu, bez sumnje po dogovoru sa njom, oko 200.000 KM(više od 100.000 evra). Mene je već jednom teško fizički napao muž te službenice, što sam mu, kao hrišćanin, oprostio, a sada sam doživeo da mi dođu piromani na kućni prag u razmerama koje su mogle da budu neslućene.





Tomić kaže da je njegov klijent kupio kuću, za koju je dobio papire na kojima je stajalo da je sve čisto kao suza. Ustanovljeno je, međutim, da je prodavac službenmica pravosuđa, sa mužem, sve napravila da bude prevaren i izigran do te mere da su, u međuvremenu, skrojili situaciju da kuće koja i te kako stoji u Bijeljini nigde nema u knjigama, već se vodi goli plac.









Tomić ističe da "ovo nije samo atak na njega, već na pravdu, prava građana, pravosudni sistem, pa od reagovanja nadležnih že zavisiti koliko im je stalo do tih vrednosti".To ga kako ističe neće pokolebati da traži pravdu za svog klijenta Blagojevića, koji je užasnut šta je doživeo njegov advokat.





- Ovo utoliko pre što sam teško svih ovih godina mogao da pronađem u Bijeljini advokata koji bi bio spreman da me zastupa, a oni, sve do sada Tomića, koji su prihvatali da me zastupaju bili su u "dilu" sa onima koji su me prevarili zbog čega sam izgubio velikik novacm pošteno zarađen u inostranstvu, ali i zdravlje- kaže Blagohević.







U nedelju, oko četiri sata ujutru veliki požar zahvatio je imanje poznatog sarajevskog advokata Dušana Tomić u selu Međašima, kod Bijeljine.Vatrena stigiha progutala je deo novih ekonomskih zgrada, koje se nalaze u okviru kompleksa Dečje ambasade "Međađi" nedaleko od spomenika Nikoli Tesli.Tomić kaže da je, najpre, čuo škripu guma, pa neobično pucketanje, a onda je stigla prva komšinica i rekla da je čula kako je neko munjevitom brzinom uleteo u njegovo imanje, a potom odjurio do seoskog stadiona, odnosno ka prelazu Rača, gde je, po svoj prilici, bio drugi deo kriminalne ekipe.- Automobil je uveliko goreo kao i deo ekonomskog kompleksa zdanja, u kome uz stambeni deo u kom mi žive sin, snaha i dete starosti oko dve godine, i sam provodim dosta vremena poslednjih godina - kaže nam Tomić.