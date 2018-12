Beta | 29. decembar 2018. 15:37 |

Davor Dragičević, otac ubijenog Davida Dragičevića, objavio je svoje zahteve koje institucije Republike Srpske treba da ispune u vezi sa ubistvom njegovog sina.On je najavio da će, u suprotnom, građani u nedelju, kada je najavljen veliki skup "Pravda za Davida", ostati na Trgu Krajine.Dragičević je na Fejsbuk stranici grupe "Pravda za Davida" objavio da institucijama daje rok da ispune zahteve do 18 časova 30. decembra, upozorivši da, ako se to ne desi, građani neće otići sa Trga Krajine.Dodao je da će za sve ostalo što se bude događalo posle tog momenta isključivu odgovornost snositi predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik, predsednica RS Željka Cvijanović, svi pripadnici MUP-a RS i tužilastvo RS.On je naveo da se traže ostavke ministra unutrašnjih psolova RS Dragana Lukača, direktora Policije RS Darka Ćuluma, načelnika Uprave za organizovani kriminal MUP RS Darka Ilića, patologa i načelnika Zavoda za sudsku medicinu RS Željka Karana, glavnog okružnog tužioca Želimira Lepira i Dalibora Vreće, postupajućeg tužioca u slučaju ubistva Davida Dragičevića.Dragičević je naveo da se njihove ostavke traže "zbog upletenosti u nedopuštene radnje sprečavanja dokazivanja i zataškavanja ubistva njegovog sina Davida Dragičevića, kako bi se na taj način zaštitile institucije RS"."Očigledno da Lukač i ostali više ne uživaju podršku svojih saradnika, građana, a po našim saznanjima i dobar deo pripadnika policije nije za njih. U interesu građana insistiraću da svi navedeni daju ostavke, jer su ovo namerno uradili kako bi ukrali vreme i pomogli ubicama", napisao je Davor Dragičević.Prema njegovim rečima, njihove ostavke se traže "zbog moralnih razloga", dok bi njihovu krivičnu odgovornost trebalo da utvrdi Tužilaštvo BiH.Dragićević je dalje zatražio da se do početka skupa u nedelju uhapse Filip Ćulum, mladić za koga je pokojni David u poruci prijatelju u noći nestanka napisao da će "biti odgovoran ako mu se nešto desi", kao i Đorđe Rađen, vlasnik kuće u naselju Lauš, koju je, prema prvobitnoj policijskoj verziji pre smrti David opljačkao.Davidov otac zatražio je i hapšenje krim tehničara Zorana Bošnjaka i Mikice Marjanac, kao i inspektora Siniše Kojdića, koji su navodno izgubili donji veš pokojnog mladića tokom uviđaja nakon što je 24. marta pronađeno njegovo beživotno telo.Donji veš je mogao da bude jedan od ključnih dokaza na koji način je mladić ubijen.Davor Dragičević traži i hapšenje inspektora Bojana Karanovića, te mere nadzora nad svim učesnicima konferencije za novinare MUP RS 26. marta, na kojoj je da je njegov kriminalizovan i označen kao narkoman, što se kasnije pokazalo kao netačno."Samim činom moga hapšenja, Davidove majke Suzane, ljudi koji su nam bliski, 25. decembra, kao i zbog okolnosti koje su dovele do tog čina, meni je jasno, a i svim ljudima koji su stali iza mene i mog ubijenog sina Davida Dragicevića, kakve su njihove namere. Jasno i glasno kažem da to neću ni dozvoliti ni dopustiti", napisao je Davod Dragićević.On je naglasio da su mu "ubili dete i da će stati ispred ljudi koji ga podržavaju"."Ako treba u toj borbi daću prvi svoj život za Davida Dragičevića Đakca i za ljude koji stoje iza mene i mog sina", naveo je Davor Dragičević.On je naveo da je grupa "Pravda za Davida" više od deset meseci pokazivala mir i dostojanstvo, a da je jedini odgovor institucija bio onaj od 25. decembra, "kad su pokušali na nelegitiman način i nezakonski da nas ubiju i da nas unište"."Čitav svet je video prekomernu upotrebu sile nad golorukim narodom, ženama, decom i prema nedužnim građanima ove države", napisao je Davor Dragičević.Osim slika nasilja koje su obišle svet, dodao je, policijska brutalnost je dostigla svoj vrhunac unutar policijske stanice, mimo očiju javnosti, "gde su ljudi bili izloženi fizičkom i psihičkom maltretiranju, što ministar policije negira"."Neću dozvoliti da budem ubijen i likvidiran kao moj pokojni sin David Dragičević i jedino što meni preostaje, i ljudima oko mene, jeste da u ovoj borbi idemo do kraja", istakao je Dragičević.