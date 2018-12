V. KADIĆ | 29. decembar 2018. 10:02 | Komentara: 0

GEJ osobe u Crnoj Gori na korak su od čina stupanja u bračnu zajednicu, po ugledu na Dansku, Holandiju i Francusku i još neke evropske zemlje.

Vlada Duška Markovića je utvrdila predlog zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola, a novi zakonski propis biće u primeni za godinu dana, koliko je potrebno da se donesu podzakonski akti, registri i druga dokumentacija koja je neophodna da bi se zakon primenjivao. Na putu ka EU Crna Gora usvaja ovaj zakon na kome radi već više od dve godine.

Blanka Radošević Marović, čelnica Direktorata za unapređenje ljudskih i manjinskih prava, saopštila je da se najveći deo zakona odnosi na niz prava i obaveza koje se podrazumevaju za heteroseksualne parove. Zakonom je regulisano pravo na posebnu i zajedničku imovinu parova, kao i pitanja međusobnog nasleđivanja.

- Predloženim zakonom nije omogućeno roditeljstvo, starateljstvo, hraniteljstvo i usvajanje dece - kaže Radošević Marović. - Postoji samo jedan oblik izdržavanja deteta, i to ukoliko drugi partner nije živ ili nema po zakonu živih srodnika koji bi mogli preuzeti izdržavanje deteta.

Partnerstvo osoba istog pola zaključuje se pred matičarem. Partneri mogu da zadrže svoje prezime ili da kao zajedničko uzmu prezime jednog od njih. U slučaju da dođe do "razvoda", uslovi su isti sa onima u Porodičnom zakonu.

Ovo je veliki korak za LGBT osobe, jer sada se neće dogoditi ono što se odigralo pre nekoliko godina, kada su dva đetića rešila da svoju vezu "overe" pred matičarem u Podgorici, ali kako tada Zakon o registrovanom partnerstvu nije bio usvojen, uplovljavanje u bračnu luku morali su da odlože. Na "ludi kamen" stali su u Sloveniji.

Liberalna partija, kao deo vladajuće većine, prva je pokazala spremnost da pomogne u izradi ovog zakona. Sa druge strane, predstavnici Nove srpske demokratije od starta se protive namerama vlasti da ozakoni istopolne brakove jer smatraju da se takvim "sramnim činom udara šamar građanima i istinskim vrednostima Crne Gore".

UPOZORENjE AMFILOHIJA

Uzalud je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije pisao ministru za ljudska i manjinska prava Mehmedu Zenki kao i premijeru Dušku Markoviću upozoravajući da je najavljeni zakon o tzv. građanskom partnerstvu veliki korak u pravcu razaranja porodice.

- On neće biti dobar ni za koga, pa ni za one za koje se on donosi - podsetio je vladika.