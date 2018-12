Beta | 28. decembar 2018. 15:31 > 17:01 | Komentara: 0

Makedonski predsednik, Đ orđe Ivanov, održao je svoje poslednje godišnje obraćanje poslanicima, a njegove poruke su izazvale burno negodovanje poslanika vladajuće većine okupljene oko SDSM, posebno njegov poziv da ne podrže Prespanski sporazum što je, preneli su makedonski mediji, stvorilo neprijatnu atmosferu u parlamentu.



Ivanovu na proleće ističe mandat i više nema pravo da se kandiduje.



Obraćanje Ivanova bojkotovali su poslanici albanske partije DUI, Ali Ahmetija, a poslanici vladajuće koalicije okupljene oko SDSM, Zorana Zaeva, su mu neprestano dobacivali, pravili buku ili mu uopšte nisu poklonili pažnju, pa je predsednik u više navrata morao da interveniše.



Posebno burne reakcije poslanika vladajuće većine izazvalo je pominjanje Prespanskog sporazuma, Zakona o jezicima, Sporazuma o dobrosusedskim odnosima sa Bugaskom, te tzv. "tiranska platforma".



"Molim vas, slušajte me, ja vas slušam cele godine", reagovao je Ivanov na reakcije poslanika.



U jednom trenutku je čak pozvao poslanike da smire svoje, kako je rekao, lične frustacije, te upozorio da takvim ponašanjem pokazuju nivo kulture i sramote se pred celim diplomatskim korom, koji je bio prisutan u Sobranju.



Ivanov je, između ostalog, optužio vladu da ucenjuje poslanike najnovijim izmenama Zakona o amnestiji.



"Moja amnestija je bila pomirenje pomilovanjem, i vaše pružanje podrške ustavnim promenama putem ucene", kazao je makedonski predsednik.



Ivanov je konstatovao da je za vreme vlade Zaeva Makedonija od države pretvorena u "državu nestajanja".



„Većina poslanika u Skupštini ne poštuje javnost. Vi ste potkopali Ustav i zakone. Rizično je imati dom sa uništenim temeljima. Republika Makedonija je trajna korist za makedonski narod, a grčkim sporazumom to se relativizuje", rekao je Ivanov, koji je, inače, odbio da potpiše zakon o tom sporazumu koji su letos potpisai Grčka i Makedonija.



Prema njegovim rečima, Prespanski sporazum je kraj postojanja Makedoije, trgovanje, kako je rekao, imenom i jezikom te zemje.



On je rekao da još ima nadu da poslanici neće glasati za taj sporazum.



Govoreći o Zakonu o jeziku, koji je, prema odluci Sobranja, uveo albanski jezik kao drugi zvanični jezik u Makedoniji, Ivanov je rekao da je to učinjeno van svake pravne pravne procedure.



"Vratio sam ga, nisam ga potpisao jer sam imao niz primedbi. Podneta je zbog toga krivicna prijava protiv mene, ali niste imali snage da je potpišete. Hteli ste krivičnom prijavom da me naterate da potpišem nešto što nije u skladu sa Ustavom. Poštujem sve nacije, i Albance, Turke i ostale, ali protivustavni zakon ne može da ujedini makedonsko društvo", rekao je Ivanov.



Makedonski predsednik je upzorio da će zbog toga mnogi udžbenici iz istorije biti zabranjeni.



"Najavljeno je da će zabraniti etničku pripadnost u popisu stanovništva. Koji je smisao popisa bez etničke pripadnosti? Da li je Ohridski okvirni sporazum bezvredan sa ovim popisom? Da li je zaboravljeno da bez etničke pripadnosti ne postoji Ohridski okvirni sporazum? Slušam roditelje koji pitaju da li mogu da pevaju makedonske pesme a da ne budu obeleženi. Ne možete voleti Makedoniju, ako ne volite Makedonce i makedonski narod", poručio je Ivanov.





PROČITAJTE JOŠ: Džaferi „zaobilazi“ Ivanova



Istakao je da sa Prespanskim sporazumom, makedonskom narodu se uskraćuju prava, a makedonska država demontira sa tzv. 'iranskom platformom i Zakonom o jezicima'".



Osvrnuvši se na nedavno usvojeni Zakon o amnestiji, Ivanov je rekao da ga je, iako je taj akt presedan, potpisao jer je želeo da otkrije namere vladajuće koalicije i zbog onih građana, patriota koji vole Makedoniju.



"Nacionalno pomirenje će se desiti kada svi budemo tražili oprost kada napravimo grešku, i kada budemo mogli da praštamo", rekao je Ivanov.



Inače, obraćanje Ivanova pozdravili su samo poslanici pojedinalno nauticajnije opozicione partije VMRO-DPMNE.





IVANOV: IMAM INFORMACIJE DA ME BEZBEDNjACI PRISLUŠKUJU

Predsednik Makedonije Đorđe Ivanov izjavio je u petak da ima informacije da ga Uprava bezbednosti i kontraobaveštajne poslove (UBK) nezakonito prati i prisluškuje."Stalno mi stižu informacije da se na osnovu usmenog naređenja vrši praćenje, snimanje i prisluškivanje predsednika države, članova njegove porodice i Kabineta", rekao je Ivanov u godišnjem govoru u parlamentu Makedonije.To je, kako je istakao, "indikakator da se menaju sistemi, nazivi, vlade, ministri i direktori, ali da UDBA ostaje UDBA sa udbaškim metodama" i da kontroliše svaku vlast u Makdeoniji.Ivanov je podsetio da je već nekoliko puta ranije rekao da je UBK žarište političkih, institucionalnih i bezbednosnih kriza."Umesto da sprovodi zakone, UBK radi van svojih zakonskih ovlašćenja.... UBK je jedan od glavnih instumenata za ucenjivanje", rekao je makedonski predsednik.Ivanov je odbacio bilo kakvu umešanost u urganizaciju nasilnih događaja u parlamnetu Makedonije 27. marta 2017. i istakao da "kao da neko uz pomoć velikodušne amnestije pokušava da sakrije istinu o pravim naručiocima nasilja 27. aprila i da skroji lažnu priču po svojoj meri"."U prethodnom peridu bili smo svedoci lažnih iskaza o izmišljenim događajima i o nepostojećoj komunikaciji čiji je cilj da se dokaže moja navodna umešanost u događe od 27. aprila… A istina je u vezi s onim za šta me optužuju je da scenarija za ratno i vanredno stanje nije bilo", rekao je Ivanov.