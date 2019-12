Tanjug | 06. decembar 2019. 15:45 | Komentara: 0

Austrijska vojska se nalazi u teškoj situaciji, na koju je upozorio ministar odbrane Tomas Štarlinger, koji je sada i na „sopstvenoj koži“ imao priliku da oseti koliko je austrijska vojna oprema zastarela.





Jedinom tehničko ispravnom transportnom letelicom austrijske vojske tipa „Herkules C-130“ Štarlinger je otputovao u Bosnu i Hercegovinu, ali se zbog kvara letilice danas vratio kolima, a članovi delegacije autobusom.

Kada je delegacija trebalo da se vrati iz Sarajeva u Beč na „Herkules-u“ za ustanovljen tehnički kvar, piše liste „Klajne cajtung“. Delegacija je morala da napusti avion i sačeka na aerodromu pokušaj popravke.



Međutim pošto nije bilo moguće popraviti kvar, organizovan je autobus vojske za povratak delegacije u Austriju, a taj put, umesto sat vremena, traje sedam sati.

Portparol vojske Mihael Bauer objavio je da je avion imao probleme sa hidraulikom.

„ Povratak avionom je odložen zbog problema sa hidraulikom. Povratak se sada obavlja drumom. Drugi „Herkules“ čeka na nove propelere, i do kraja januara neće leteti, a treći transporter je do maja u Engleskoj na tehničkom. Ti avioni su stariji od 50 godina“, ukazao je on.

Štarlinger je u septembru objavio finansijski izveštaj u kojem je pokazao koliko je kritično stanje u vojsci.

Preporučio je povećanje vojnog budžeta narednih godina sa aktuelnih 2,2 na 3,1 milijardi evra, kao i postepeno povećanje na jedan odsto od BDP-a do 2030.