Si Đinping je trenutno jedan od najmoćnijih ljudi na planeti. Nastavio je rad svojih prethodnika i uspeo je da Kinu dovede do svetskog vrha na gotovo svakom polju. Bilo da govorimo o tehnologiji, trgovini ili umetnosti i kulturi, Kina je postala nezaobilazni svetski faktor.Kako je Kina rasla po važnosti u svetu, tako je i Si polako zauzimao svoje mesto među "vladarima sveta".I pored toga što je u srcu svetskih zbivanja, malo se zna o privatnom životu kineskog vođe. A definitivno se najmanje zna o njegovoj ćerki, Si Mingze. To je jedna stvar koju Si deli sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom, čije dve mezimice su takođe potpuno van domašaja javnosti.Kineski vođa je oženio čuvenu kinesku pevačicu Peng Lijuan 1987. godine. Ona je u Kini bila mnogo poznatija od svog muža, i svaki njen album je prodavan u multimilionskim tiražima.Si i Peng Lijuan su dobili svoju jedinu ćerku 1992. godine, a o njenom ranom detinjstvu se ne zna gotovo ništa. Od 2006. do 2008. godine je studirala francuski jezik u Hangžu školi stranih jezika, a 2010. se upisala na američki univerzitet Harvard u Masačusetsu. Dok je studirala u Americi koristila je pseudonim da ne bi privlačila pažnju javnosti. Na prestižnom američkom koledžu je završila psihologiju i engleski jezik.O njoj se još zna i da je posle katastrofalnog zemljotresa u Sečuanu 2008. godine volontirala da pomaže povređenima, a njeno prvo pojavljivanje u javnosti bilo je 2013 godine, kada su za kinesku novu godinu obišli selo Lianđiahe u provinciji Janan.Mediji se mnogo interesuju za njen ljubavni život, ali i tu nailaze na zid, pošto ona svog izabranika, ako ga uopšte ima, krije od javnosti.Posle Harvarda se vratila u Kinu i od 2015. godine živi u Pekingu. Tu se takođe nailazi na veliki broj nepoznanica. Mediji uglavnom navode da se zaposlila kao osoba za odnose sa javnošću u jednoj državnoj instituciji, a postoje glasine da krajnje blisko sarađuje sa svojim ocem.Pretpostavke su takođe da je kineski establišment priprema za neku od rukovodećih pozicija u kineskom društvu.Zanimljivo je da postoji veliki broj fotografija na internetu koje navodno prikazuju ćerku kineskog predsednika, ali kao što možete videti u galeriji, čini se da je na svakoj fotografiji potpuno različita osoba. U svakom slučaju, očigledno je da je njen identitet možda i najbolje čuvana tajna Si Đinpinga.