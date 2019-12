NovostiOnline | 04. decembar 2019. 19:01 | Komentara: 0

Ruska vojska je završila proces obnavljanja naoružanja raketnim sistemima „Iskander-M“, namenjenih za uništavanje različitih kopnenih ciljeva, od raketnih sistema i teške artiljerije do objekata i sistema protivraketne i protivvazdušne odbrane, čime je povećan udarni potencijal ruskih oružanih snaga.

Stručnjaci ocenjuju da je operativno-taktički raketni sistem „Iskander-M“ samo deo kompleksa odbrambenih mera koje Rusija preduzima kao odgovor na približavanje NATO-a ruskim granicama.

Ceremonija predaje nekoliko desetina kompleksa „Iskander M“ održana je krajem prošle nedelje u raketnim jedinicama Zapadnog vojnog okruga, čime je u potpunosti završen proces obnove naoružanja i modernizacije ne samo tog vojnog okruga, već i cele ruske armije.

PROČITAJTE JOŠ - Može da izbegne 40 udara PVO i sravni grad sa zemljom: Amerikanci o ruskom “oružju sudnjeg dana”

„Obnova naoružanja ’iskanderima‘ je potpuno logična stvar, koje ulazi u opštu sliku reforme oružanih snaga. Taktičko-tehničke karakteristike tih sistema su dobro poznate. Štaviše, zbog tog kompleksa naši takozvani partnera sa Zapada ’škripe zubima‘, s obzirom da boljeg kompleksa te vrste u svetu nema. Dakle, to je vrlo ozbiljan faktor za jačanje odbrambene sposobnosti zemlje u celini“, kaže za Sputnjik ruski vojni ekspert Ivan Konovalov.

RAKETA RAZDORA

Raketa za „Iskander“ je bila i kamen spoticanja u odnosima Moskve i Vašingtona. Amerikanci su kao formalni povod za izlazak iz Sporazuma o raketama srednjeg i kratkog dometa naveli to što su Rusi testirali krstareću raketu 9M729 za kompleks „Iskander-M“. Tada su u Vašingtonu ponavljali da raketa koju je napravio konstruktorski biro „Novator“ ima znatno veći domet od dozvoljenog po dogovoru koju su pre više od tri decenije sklopili američki predsednik Ronald Regan i sovjetski lider Mihail Gorbačov.

Moskva je uveravala da je domet te rakete do 480 kilometara i za to je čak iznela dokaze, koje Vašington nije želeo ni da vidi, ni da čuje, jer su Amerikanci po svaku cenu želeli da izađu iz tog sporazuma o kontroli oružja, a ruski projektil im je služio samo kao izgovor. To potvrđuje i činjenica da je Amerika samo 16 dana nakon što se povukla iz tog dogovora testirala raketu koja nije bila dozvoljena tim sporazumom.

Jednostranim povlačenjem SAD iz Sporazuma o raketama, Rusi su takođe dobili slobodu da raketi određuju domet, pa je predsednik Rusije Vladimir Putin letos na sednici Saveta bezbednosti RF zatražio da se pripremi simetričan odgovor na testiranje nove američke rakete „tomahavk“, čiji je domet veći od 500 kilometara.

AMERIKA SVOJE RAKETE MASKIRA U PVO

Američka raketa je isprobana sa lanserne rampe MK-41, iste onakve kakva je pod maskom protivraketne odbrane razmeštena na teritoriji Istočne Evrope. Pokazalo se da su ruski eksperti bili u pravu kad su upozoravali da se uz male prepravke i promenu softvera te rampe mogu koristiti i za lansiranje „tomahavka“, koji može dosegnuti rusku teritoriju.

Putin je pojasnio da je Vašington organizovao propagandnu kampanju kako bi dokazao da Rusija ne poštuje odredbe Sporazuma o likvidaciji raketa, a da, u stvari, činjenica da su SAD upotrebile lanser MK-41 za raketne probe u potpunosti potvrđuje opravdanost optužbi koje je ruska strana uputila SAD tokom perioda važenja Sporazuma.

Raketni sistemi „Iskander“ imaju domet do 500 kilometara i izuzetnu preciznost, kao i veliku mobilnost. Rakete mogu da ponesu i konvencionalne i nuklearne bojeve glave.

Eksperti posebno naglašavaju nemogućnost presretanja raketa tog kompleksa sistemima protivraketne odbrane. Presretanje je otežano i zbog toga što raketa leti brzinom od oko 2.000 kilometara u minuti.





rs.sputniknews.com