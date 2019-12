B. VLAHOVIĆ | 04. decembar 2019. 06:30 |

OSIM stranih propagandnih medija i onih koji se finansiraju iz inostranstva, ubuduće se i slobodni novinari i blogeri koji dobijaju honorare iz drugih zemalja, a čiji su tekstovi i druge informacije namenjene domaćoj javnosti, mogu proglasiti stranim agentima u Rusiji.

To je jedna od najvažnijih i najčešće citiranih odrednica novog zakona koji je potpisao ruski predsednik Vladimir Putin. Pooštravanje tog zakona je zapravo odgovor Rusije na pritiske koji se na Zapadu prave na ruske informativne medije namenjene za obraćanje stranoj publici.

Tekst dopune zakona objavljen je na sajtu Kremlja. Propagandni mediji finansirani iz inostranstva moraju biti registrovani u Rusiji, a ako ne budu poštovali zakon, njihov sajt može biti blokiran. Administrativna kazna može biti od 10.000 do 100.000 rubalja što je od 150 do 1.500 evra za fizička lica, a za pravna lica kazna je veća, od 500.000 do milion rubalja.

Pojednostavljeno rečeno, u registru stranih agenata, prema dopunjenom zakonu o sredstvima masovnog informisanja, može biti ubuduće i novinar ili bloger koji širi audio-vizuelnu informaciju i za to dobija novac. Zanimljivo da je u prvoj varijati kao strani agenti trebalo da budu registrovani samo slobodni novinari, tzv. frilenseri, ali su kasnije uključeni i blogeri koji koriste "Jutjub", i za to dobijaju novac.

Upućeni u ovu problematiku tvrde da propagandističkih slobodnih novinara i blogera plaćenih sa Zapada u Rusiji nema više od tridesetak. Eksperti objašnjavaju da se ta mera odnosi samo na novinare i blogere koji dobijaju honorare iz fondova za propagandnu delatnost.

Takvi autori će morati da za svaki svoj prilog napomenu da je plaćen izvan granica Rusije, dakle da je "strani agent", kao što su recimo propagandne radio-stanice Radio Sloboda i Glas Amerike.

Registar novinara i blogera - stranih agenata - vodiće Ministarstvo pravde. Jasno je precizirano da novinar ili bloger, bez obzira na to da li je građanin Rusije ili nije, koji širi informacije na sajtu koji se finansira iz inostranstva može biti proglašen stranim agentom.

Takvim blogerima i novinarima posebno smeta što će čitalac, slušalac ili gledalac znati da je prilog finansiran iz inostranstva. Naime, za većinu građana Rusije nema veće sramote od etikete da je neko strani plaćenik.

Inače, Putin je zakon o statusu stranih agenata potpisao još u novembru 2017. godine i u njemu je bilo precizno rečeno da status stranih agenata imaju redakcije koje se finansiraju iz inostranstva, a čije informacije su namenjene ruskoj javnosti.

Dopuna tog zakona je odgovor Amerikancima koji vrše pritisak na TV kanal Rusija danas koji su u SAD proglasili stranim agentom. U Moskvi kažu da su njihove mere identične onima koje primenjuju Amerikanci.

PROTESTNO PISMO

PROTIV najnovijeg zakona otvoreno protestno pismo Putinu potpisalo je oko 60 intelektualaca, među kojima su muzičar Andrej Makarevič, pisci Dmitrij Bikov i Ljudmila Ulicka, satiričar Viktor Šenderovič, glumica Lija Ahedžanova, glumac Andrej Smirnov...