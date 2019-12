Tokom nedavnog privremenog zatvaranja Bele kuće zbog bezbednosnog upozorenja, američki novinari otkrili su sistem protivraketne odbrane na krovu zgrade ispred predsedničke rezidencije.

Zgrada Bele kuće u Vašingtonu zatvorena je 26. novembra nakon što je nepoznati avion ušao u vazdušni prostor američke prestonice. Istovremeno, nekoliko američkih borbenih aviona krenulo je ka Vašingtonu. Kasnije je Američka komanda za vazduhoplovnu odbranu na Tviteru objavila da se avion ne smatra neprijateljskim.

Tokom zatvaranja novinari raznih američkih medija izveštavali su iz Bele kuće o razvoju situacije. Producent Si-Bi-Esa Sara Kuk objavila je na Tviteru fotografiju sistema protivraketne odbrane na krovu zgrade ispred službene rezidencije predsednika Sjedinjenih Američkih Država.

Američki mediji prenose da fotografija prikazuje sistem raketa zemlja-vazduh „Avendžer“, koji ima osam raketa „stinger“. Prvobitno je dizajniran da zaštiti snage američke vojske od vazdušnih udara na maloj visini.

Uzimajući u obzir sve učestaliju upotrebu bespilotnih letelica ne samo u vojskama zemalja širom sveta, već i među terorističkim organizacijama i kriminalnim grupama, čini se logičnim i neophodnim da se zaštite vladini objekti i zgrade, čak i korišćenjem raketnih sistema, pišu novinari lista „Gazeta“.

rs.sputniknews.com

Spotted during the lockdown: a missile battery in position atop a building across the street from the White House pic.twitter.com/IkmjWby2FI

— Sara Cook (@saraecook) November 26, 2019