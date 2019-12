Tanjug | 02. decembar 2019. 01:01 | Komentara: 0

Premijer Malte Džozef Muskat izjavio je da će u januaru podneti ostavku posle pritiska javnosti i građana koji zahtevaju istinu o ubistvu istraživačke novinarke Dafne Karuane Galicje.Muskat je, u televizijskom obraćanju, rekao da je predsednika obavestio da će 12. januara podneti ostavku na mesto lidera vladajuće Laburističke partije, kao i da će "u danima nakon toga ostavku podneti i kao premijer", prenosi AP.Prethodno su poslanici malteške Laburističke partije podržali Muskata. Malteški mediji su ranije javili su da bi Muskat mogao da ostane na funkciji do januara kada kongres stranke bira novog lidera.U međuvremenu, skoro 20.000 ljudi protestovalo je tražeći ostavku Muskata i vlade.Pritisak na Muskata da podnese ostavku raste u javnosti, ali i unutar stranke, nakon što je istraga o ubistvu Galicje dovela do optužbe protiv uglednog biznismena Jorgena Feneka koji navodno ima veze sa najvišim zvaničnicima, prenosi Rojters.Fenek (38) je na sudu u Valeti optužen za saučesništvo u ubistvu. On se izjasnio da nije kriv po toj i drugim tačkama optužnice.