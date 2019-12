Novosti online | 02. decembar 2019. 00:21 | Komentara: 0

Sobolev i njegova žena i dete izlazili su iz restorana "Mario" i seli u kola, kada je ubica dotrčao do automobila i pucao, pišu lokalni mediji. Istovremeno je, navodno, hitac ispaljen i iz automobila "leksus" koji je nestao sa lica mesta. U potrazi za ubicom u Kijevu je počela specijalna policijska operacija.





Otac ubijenog deteta, Vječeslav Sobolev je inače veoma poznat biznismen u Donjecku, koji je tokom 1990-ih prvi osnovao mrežu modernih supermarketa "Obžora".

Za poslanika Gradskog veća Donjecka izabrana je 2002. godine. U aprilu 2005. postavljen je za zamenika gradonačelnika Donjecka Aleksandra Lukljančenka, ali se potom približio struju Julije Timošenko. Ubrzo je počeo da radi u Savetu za nacionalnu bezbednost i odbranu, a 2010. godine, po završetku mandata Julije Timošenko, postao je zamenik šefa "Njeftgasa".





Sobolev je tvrdio da je "Obžoru" prodao 2007. godine. Optužio je bivšeg sudiju Vrhovnog privrednog suda Artura Emelianova, sa kojim je imao oštar sukob oko podele biznisa. Pojedini mediji pišu da sukob oko posla između njih i dalje traje, mada se i dalje ne zna tačno šta je do njega dovelo.





Vječeslav Sobolev, ukrajinski političar i biznismen, danas je ostao bez sina kada je u centru Kijeva na njegov "rendž rover" pucala nepoznata osoba. Sobolevljev sin (3) bio je u kolima. Metak je pogodio dete i ono je preminulo u bolnici.Sobolev se drugi put oženio 2011. godine ćerkom ruskog biznismena, tajkuna i bivšeg senatora Borisa Špigela, Svetlanom, koja je prethodno bila udata za pop zvezdu Nikolaja Baškova, sa kojim je dobila sina Bronislava. Sobolev je usvojio Bronislav, a sa Svetlanom je 2012. godine dobio ćerku Ninu. No već naredne godine par se razveo i Sobolev se preselio u Kijev, gde je postao član Kijevskog regionalnog saveta pri Bloku Petra Porošenka.Na leto 2015. godine oženio se treći put Inom Viljčinskajom, vlasnicom "Platinum galerije". Sobolev je usvojio i njenu ćerku Mariju, a Ina je u avgustu 2016. godine rodila sina, dečaka koji je danas stradao u pucnjavi.Sam Sobolev je u jednom intervju rekao kako je otac petoro dece. Ipak, kada je poslednji put 2018. godine pričao o svojoj deci, rekao je da ima Davida, Aleksandra i da je očuh Mariji.Poslednjih godina se protiv njega se u medijima vodila intenzivna kampanja koja je za cilj imala da ga diskredituje, piše strana.ua. On je optužen da sarađuje sa Donjeckom narodnom republikom (DNR), s obzirom na to da su njegovi marketi u Donjecku nastavili da rade i nakon oružanih sukoba.Prema jednoj verziji, Sobolev je i nakon početka rata u Donbasu zadržao de facto kontrolu nad "Obžorom" na nekontrolisnim teritorijama, ali ju je pre nekoliko godina izgubio. Njegovu imovinu su "iscedili" uticajni ljudi iz DNR-a. Nedavno je, prema pisanju portala "Strana", on putem različitih kanala uložio napore da povrati kontrolu nad "Obžorom" što je "izazvalo sukob sa istim uticajnim ljudima koji sada upravljaju ovim supermarketima u Donjecku".