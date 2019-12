Novosti online | 01. decembar 2019. 20:31 | Komentara: 0

Smešući se dok je odgovarao, Putin je verovatno išao u zapadnom smeru. Jedno značajno mesto gde su majčinstvo i očinstvo zamenjeni u ime „socijalne jednakosti“ je Francuska, gde su u februaru takođe školski udžbenici izmenjeni, te u njima sada piše „roditelj 1“ i „roditelj 2“, kako bi se odrazila nova „porodična različitost“.





Tokom rasprave o ruskom nacionalnom identitetu, predsednik Vladimir Putin pobrinuo se da uljudno, ali odlučno odbaci svaku zamenu tradicionalnih porodičnih struktura zamišljenim „naprednijim“ primerima primenjenim na Zapadu.„Rekli ste da se reč `majka` ne može zameniti. Ispada da možda i može. U nekim zemljama zamenili su je rečju `roditelj broj jedan` i `roditelj broj dva`. Nadam se da se to ovde nikada neće dogoditi“, rekao je Putin na sastanku savetodavnog tela Kremlja – Saveta za međunacionalne odnose.Njegove primedbe usledile su kao odgovor poslaniku Viktoru Vodolatskom, koji je govorio o naporima na negovanju ujedinjujućeg identiteta među ruskom omladinom, a da pritom ne bude narušen nijedan drugi etnički, verski ili grupni identitet. Reči „majka“ i „roditelj“ funkcionalno su iste, ali nose vrlo različitu emocionalnu težinu, rekao je Vodolatski, baš kao i „domovina“ i „zemlja“.Određene porodice našle su se zaglavljene u „prilično staromodnim socijalnim i porodičnim modelima“, izjavila je u februaru Valeri Petit, zastupnik u većinskoj REM stranci predsednika Emanuela MakronaSlična mera je bila u toku u Italiji, ali je zamenik premijera Mateo Salvini vratio „majku“ i „oca“ na zvanične obrasce u aprilu. Nejasno je gde bi taj predlog mogao biti na dnevnom redu aktuelne vlade, koja je sastavljena u septembru da bi se Salvini isključio bez izbora, u još jednom pokazatelju demokratije EU u najboljem redu.Nije iznenađujuće da su SAD predvodile put u „progresivnom“ birokratskom govoru, a Stejt department je najavio da će zameniti „majku“ i „oca“ na zahtevima za pasoš 2011. godine, tokom Obamine administracije. Brenda Spradž, zamenik pomoćnika sekretara za usluge izdavanja pasoša u to vreme, ustvrdila je da je to posledica „promena u medicinskoj nauci i reproduktivnoj tehnologiji“.LGBT aktivistička grupa „Savet za porodičnu ravnopravnost“ nije ostavila nikakve sumnje u motive tog poteza, takođe, pozdravljajući promenu u „globalniji termin“ koji bi omogućio „mnogim različitim vrstama porodica“ da se osećaju prepoznatim. Ovo je bilo četiri godine pre nego što je Vrhovni sud SAD-a istospolne brakove potvrdio kao saglasne ustavnom pravu, imajte to na umu.Da budemo fer, majke i očevi nisu u potpunosti zamenjeni obrascima Stejt departmenta. Trenutno postoje unosi za „majka / otac / roditelj“, što je očigledno neprihvatljiva diskriminacija za decu onih utroje ili onih iz poliamornih odnosa, koji i dalje ostaju nepravedno ilegalni prema oštrim američkim zakonima.Dok zapadne grupe za „ljudska prava“ možda spremaju krila da osude Putinove primedbe kao još jedan primer „ugnjetavanja“ u Rusiji, one bi trebale da zadrže svoje konje pre nego što uberu te čekove lobiranja. Na sastanku je takođe razgovarano o prijemu i prihvatanju imigranata, osudi „neznanja i ekstremizma“ i podršci autohtonim narodima Rusije, koji žive u boljim uslovima i u daleko većem broju od Indijanaca, što treba naglasiti.To bi zakomplikovalo virtuelne igre i virtuelne signale moralnosti koji plaćaju njihove račune, tako da ne bismo trebali zadržavati dah.Izvor: Vostok / RT