Jelisejska palata: Turski ambasador da objasni, to nije izjava, to je vređanje

UOČI samita u 70. godišnjici NATO zaoštrili su se odnosi Ankare i Pariza, pošto je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan oštro kritikovao francuskog kolegu Emanuela Makrona poručivši mu da je ne Alijansa, već on, "moždano mrtav"!

Jelisejska palata je ocenila da je to vređanje i pozvala ambasadora Turske u Francuskoj na razgovor.

Francuske vlasti saopštile su da će ambasador Turske biti pozvan u Ministarstvo spoljnih poslova da to objasni i dodalo da Francuska i druge saveznice NATO očekuju jasne odgovore od Turske u vezi njenih namera u Siriji.

- Prvo ispitaj sopstvenu kliničku smrt. Takve izjave služe onima kao ti koji su u stanju moždane smrti - poručio je Erdogan Makronu iz Istanbula.

Turski predsednik je dodao da komentari francuskog predsednika Emanuela Makrona o NATO, reflektuju "bolesno i plitko" shvatanje.

Erdoganove izjave usledile su posle kritike koju je Makron uputio Turskoj zbog jednostrane ofanzive u Siriji protiv kurdskih milicija koje Ankara smatra teroristima, dok uživaju podršku zapadnih zemalja.

Kritike turskog predsednika koincidirale su i sa najavama sastanka Erdogana sa Makronom, nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i britanskim premijerom Borisom Džonsonom o Siriji, pre Samita NATO.

Makron je za "Ekonomist" nedavno ocenio da je jednostrana turska ofanziva protiv Kurda u Siriji deo simptoma koji ukazuju da je NATO u stanju moždane smrti. Erdogan odgovara da je Makron amater i da niko ne obraća pažnju na njega:

- Kada treba da se razglasi nešto, ti znaš to dobro da uradiš. Ali, kad treba da platiš NATO novac koji mu duguješ, to je nešto drugo - konstatovao je Erdogan.

Dodao je da je Makron toliko neiskusan da ne zna šta je borba protiv terorizma, i da su zato "žuti prsluci" zaposeli Francusku.

Jelisejska palata je odgovorila:

- To nije izjava, to je vređanje. Ambasador će biti pozvan u Ministarstvo inostranih poslova kako bi to objasnio - naveo je Makronov ured.

Jednostrana odluka Turske da interveniše u severnoj Siriji bez upozoravanja saveznika izazvala je, inače, već tenzije u NATO. Turske trupe i opozicioni borci koje podržava Turska zauzeli su u toj ofanzivi oblasti u severoistočnoj Siriji.



STOLTENBERG: UPLATIĆE NOVAC!

U očekivanju da predsednik SAD Donald Tramp ponovi na samitu zahtev da članice NATO počnu da troše najmanje dva odsto BDP na odbranu, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg tvrdi da evropski saveznici i Kanada troše na odbranu više nego što se mislilo. On tvrdi da će povećati potrošnju za vojne budžete za oko 130 milijardi dolara između 2016. i 2020. godine, umesto pre predviđenih 100 milijardi dolara.