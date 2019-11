Britanska policija saopštila je u petak da, iz predostrožnosti, tretira incident na Londonskom mostu kao "povezan sa terorizmom" i potvrdila da je upucala muškarca.

Skaj njuz prenosi, pozivajući se na neimenovane izvore, da je u incidentu ubijena najmanje jedna osoba koja nije napadač.

"U ovom trenutku, okolnosti u vezi sa incidentom na Londonskom mostu i dalje nisu jasne. Ipak, iz predostrožnosti, trenutno reagujemo na ovo kao da je reč o incidentu povezanim sa terorizmom", navela je policija na Tviteru.

Britanski premijer Boris Džonson naveo je da je redovno dobija informacije o incidentu i zahvalio policiji i hitnim službama na brzom reagovanju, prenosi Rojters.

Policija je prethodno saopštila da je više osoba izbodeno u blizini Londonskog mosta.

"Policija je zadržala u pritvoru muškarca. Verujemo da je nekoliko ljudi povređeno", navodi se na Tviter nalogu policije.

Britanski mediji navode da je most opkolila policija.

Novinar Bi-Bi-Sija rekao je da je video tuču grupe muškaraca na mostu.

Potom je stigla policija i ispaljeni su hici, naveo je on.

Londonska Hitna služba saopštila je da je ovo označila kao veliki incident i da je nekoliko ekipa izašlo na lice mesta.

Foto Tanjug/ AP D. Lipinski

Eyewitnesses reporting someone was shot on London Bridge. pic.twitter.com/pzBSabEagU

— Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) November 29, 2019