27. novembar 2019.

Novinarka Ana Kotur Erkić, državljanka Bosne i Hercegovine u vreme jučerašnjeg zemljotresa bila je u Tirani. Za N1 ispričala je kako je sve izgledalo, kako se osećala i kako je postupila obzirom da se našla u stranoj zemlji usred prirodne nepogode.Na svom Twitter profilu Ana je napisala "koga je zemljotres u Tirani probudio ni pakao mu neće teško pasti", a za N1 je ispričala i kako je to prošlo:"Mi smo prva dva udara koja su se desila ranije prespavali. Nismo bili svesni dešavanja dok nije počeo taj glavni udar od 6,4 stepena, negde pre četiri ujutru. Ekipa sa kojom sam bila je bila smeštena u zgradi sa 21 spratom. Bili smo smešteni između osmog i 14og sprata i to je bilo jezivo kad je počelo podrhtavanje. Bilo je blokirano u jednom momentu sve putem čega možemo sići na niže spratove i liftovi i stepenice. Nekoliko sekundi smo bili blokirani."Kada su uspeli da siđu u hol hotela, kako je kazala, zatekla je ljude u bade mantilima, kao i one koji ulicom beže proterani iz domova:"Spavali su i bili su uznevereni. Ono što je bilo jezivo mimo toga je da se stvorila masa ljudi ispred svih zgrada. U jednom trenutku su puste ulice, u drugom imate ljude koji beže iz svojih domova. Najgore što podrhtavanje nije stalo jučerašnji dan čitav. Mira nije bilo juče, bili su potresi na svakih sat."No, kako se ponašati u trenutku prirode nepogode ukoliko se nađete u nepoznatoj državi:"Mi nemamo ambasadu u Albaniji, ali imamo počasnog konzula. Mogu da pohvalim reakciju mojih kolega iz organizacije osoba sa invaliditetom koji su non stop bili na liniji sa institucijama prateći situaciju. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i kabinet člana Predsjedništva Milorada Dodika je odmah reagovao po prijemu informacija. Niko nije imao informaciju koliko je državljana BiH u Tirani, mi smo pokušali prikupiti neke podatke jer jezivo je razmišljati na način da niko nema evidenciju gde ste, nigde niste zabeleženi i da će neko odreagovati. Podrška je značila", kazala je ona.Zemljotres, jačine 6,4 Richterove skale i niz jačih i slabijih zemljotresa pogodili su Albaniju u noći sa ponedeljka na utorak, veliki je broj mrtvih kao i povređenih, srušene su najmanje dve zgrade, a mnogi Dračani spavali su sinoć u svojim automobilima iz straha od novih zemljotresa.