Tanjug | 25. novembar 2019. 13:39 | Komentara: 0

Španska policija zaplenila je podmornicu na kojoj je otkriveno više od dve tone kokaina i uhapsila dve osobe iz Ekvadora dok je treća uspela da pobegne.Podmornica je okrivena kada je došla do obale Galicije, prenosi BBC.Ukoliko se utvrdi da je na brodu zaista bio kokain, to će biti prvi put da je podmornica korišćena za prevoz kokaina u Španiji, izjavio je zvaničnik španske provincije Pontevedra, prenosi AP.Uvale na severozapadu Španije i do sada su se koristile za krijumčarenje kokaina iz Južne Amerike u Evropu.Kako se navodi, Španija je neko vreme pratila kretanje podmornice u saradnji sa drugim državama, a zvaničnici su kazali da ne mogu zvanično da potvrde šta se prevozilo na podmornici.