Bivši ruski predsednik Boris Jeljcin video je u Vladimiru Putinu čoveka koji će nastaviti njegove liberalne reforme, rekao je bivši rukovodilac administracije Kremlja Valentin Jumašev.„Za Jeljcina je bilo važno to što je Putin iz druge generacije, jer se zemlja nije smela ostaviti onima koji su upravljali tokom Sovjetskog Saveza“, rekao je Jumašev tokom javnog intervjua u „Jeljcin centru“ u Jekaterinburgu.Valentin Jumašev, inače oženjen Jeljcinovom kćerkom Tatjanom, istakao je da je Jeljcinu bio važan karakter naslednika i da je u Putinu video čoveka koji je utemeljen i koji će moći da donosi ispravne odluke, kao i da nastavi liberalne reforme.Jumašev je objasnio da je Jeljcin podneo ostavku pola godine pre redovnih predsedničkih izbora, da bi „Putinu dao foru protiv Primakova i Luškova, da bi imao mogućnost da sa većom garancijom pobedi na izborima“.Žestok tajming pred doček nove 2000. godineOn je, takođe, ispričao kako su Boris Jeljcin i Vladimir Putin snimali novogodišnje obraćanje za 2000. godinu, i to 31. decembra.Prema njegovim rečima, Jeljcin je tradicionalno snimio obraćanje Rusima nekoliko dana uoči Nove godine, ali je na kraju snimanja ustao i rekao snimateljima da je snimanje bilo loše i da je potrebno ponoviti ga 31. decembra.„Svi dolaze 31. decembra u sedam časova ujutru. U tom momentu samo četiri čoveka znaju šta će se dogoditi: Vološin — šef predsedničke administracije, budući predsednik države Putin, Tatjana Borisovna, Jeljcinova kćerka, i ja“, ispričao je Jumašev.On je dodao da je snimateljska grupa koja je snimala Jeljcinovo obraćanje bila zaključana u sobi dok šef države nije objavio da podnosi ostavku i dok kasetu sa snimkom Jumašev, zajedno sa Konstantinom Ernstom, nije odvezao u „Ostankino“.„Imali smo veoma žestok tajming tog dana. Putin je snimio obraćanje, ako se ne varam, 14 ili 15 časova nakon svog sastanka sa bezbednjacima, a zatim je ono objavljeno“, rekao je Jumašev.Valentin Jumašev je rukovodio administracijom prvog predsednika u periodu od 11. marta 1997. do 7. decembra 1998. godine.Jeljcin je na čelo Rusije došao 1991. godine. Pet godina kasnije ponovo je izabran za drugi mandat, a ostavku je podneo 31. decembra 1999. godine.Vršilac dužnosti šefa države postao je premijer Vladimir Putin, a 26. marta 2000. godine Putin je pobedio na predsedničkim izborima u prvom krugu, sa 52,94 odsto glasova.