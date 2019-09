Tanjug | 17. septembar 2019. 01:10 | Komentara: 0

Austrija će podržati sva rešenja koja budu dogovorena u dijalogu Beograda i Prištine, uključujući i korekciju granica.

Ovo je u intervjuu Tanjugu izjavio lider Narodne partije Austrije (OVP) i BIVŠI austrijski kancelar Sebastijan Kurc, koji je govorio i o uticaju EU na kosovsko rešenje, imenovanju američkog specijalnog izaslanika za Balkan, evropskom putu Srbije...

"Naš stav je jasan: podrzavamo sve ono oko čega se dogovore strane, a tako i moguće korekcije granice, ako to na kraju vodi sveobuhvatnom rešenju, koje bi donelo više stabilnosti. Cilj mora biti da se sva otvorena pitanja dogovorom reše u dijalogu", objasnio je Kurc. On naglašava da je važno da se dijalog Beograda i Prištine ponovo pokrene, i da se sva otvorena pitanja reše za pregovaračkim stolom.

PROČITAJTE JOŠ - Kurc upozorava na opasnost od recesije

"Potrebna je nova dinamika, jer je rešenje u okviru dijaloga preduslov za kasniji pristup EU", ukazao je Kurc.

Na pitanje da li EU, uopšte, ima snage da reši kosovsko pitanje i da li ima uticaja na Prištinu, koja nije reagovala na apele iz Brisela da ukine takse, on je kazao da EU ima raznolike mogućnosti da deluje i to čini stalno, ali da je, na kraju, "neophodno da u Beogradu i Prištini postoji dovoljna politička želja za kompromisom".

Kurc je podzravio i imenovanje specijalnog izaslanika SAD za Balkan, izrazivši nadu da će on moći da doprinese pronalaženju rešsenja kosovskog problema, u saradnji sa EU.

PROČITAJTE JOŠ - KURC DONEO ODLUKU: OVP želi da zabrani "politički islam"

"Prilikom moje posete Beloj kući, u februaru, mogao sam o tome i našim zajedničkim naporima da razgovaram sa predsednikom Donaldom Trampom. SAD su oko tog pitanja već dugo angažovane zajedno sa EU, što je veoma važno, jer samo zajedno možemo više postići. Zato je dobar signal što je imenovan specijalni izaslanik i nadam se da će on moći da da doprinos pronalaženju rešenja. Uveren sam da će EU sa njim tesno sarađivati", kazao je on.

Što se puta Srbije u EU, a i imenovanja kandidata Mađarske za novog evropskog komesara za proširenje tiče, Kurc kaže da Austrija ima snažne ljudske, ekonomske, političke i kulturne veze sa Zapadnim Balkanom i da je stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu u neposrednom susedstvu, i u našem interesu.

PROČITAJTE JOŠ - PRLjAVA KAMPANjA UVELIKO TRAJE: Sumnjivi sajt napada Kurca i njegovog prijatelja

"Zato se zalažem za jasnu pristupnu perspektivu za sve zemlje Zapadnog Balkana. Odlučujuće je da se napreduje u pristupnim pregovorima sa EU i u primeni potrebnih reformi. Srbija i Crna Gora su, u tome, već napravile važan napredak i nadam se da će to nastaviti i u budućnosti. Mi ćemo, zajedno sa Mađarskom i drugim članicama EU, kojima je stalo do Zapadnog Balkana, podržati zemlje tog regiona", najavio je političar kojem analitičari prognoziraju pobedu na predstojećim prevremenim parlamentarnim izborima u Austriji, zakazanim za 29. septembar.

Upitan šta se, po pitanju proširenja, može očekivati od buduće Evropske komisije koju predvodi Ursula fon der Lajen, Kurc je podsetio da je pristupna perspektiva za sve države Zapadnog Balkana prošle godine na neformalnom samitu u Sofiji potvrđena od strane šefova država i vlada EU.

"Evropska komisija zbog toga vodi intenzivne pristupne pregovore sa Srbijom i Crnom Gorom, kako bi, što je brže, moguće napredovala sa proširenjem Unije. To veoma pozdravljam. Odlučujuće za dalji napredak su reforme koje zemlje Zapadnog Balkana moraju same primeniti. Od toga zavisi i koliko će brzo uslediti prijem novih članica", ukazao je on.

Na konstataciju da se Srbija trudi da stalno dalje pospešuje svoju privredu i zbog toga sklapa bilateralne sporazume, na primer sa Evroazijskom unijom, te i pitanje da li je to u suprotnosti sa putem ka EU ili je dozvoljeno do formalnog članstva u Uniji, Kurc je naglasio da se o tome već jasno izjasnila Evropske komisija i da Srbija, naravno, može, pre pristupanja EU sklapati sporazume sa drugim državama ili organizacijama. "Ulaskom u EU Srbija, međutim, mora izaći iz svih drugih bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini, kao što je i sama najavila da će učiniti. Srbija ne bi trebalo da ispusti iz vida da 63 odsto svoje spoljne trgovine obavlja sa EU, sa Rusijom je to deset odsto", kaže Kurc i dodaje da je zbog toga bitno da Srbija dalje napreduje u sprovođenju potrebnih reformi i da u potpunosti preuzme zakonodavstvo EU.

"Uveren sam da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastaviti sa energičnim sprovođenjem daljih potrebnih reformi, kako bi postigao što brži pristup Srbije u EU", dodao je on.

Kada je reč o odnosima u regionu, te pre svega učestalim problemima Srbije sa Hrvatskom članicom EU oko zaštite srpske manjine, i mogućnosti da Zagreb blokira put Beograda u EU, Kurc je kazao da ne želi da spekuliše o hipotetičkim pitanjima. "Do sada je Hrvatska podržavala pristupni proces Srbije i nemam razloga da polazim od toga da će se to promeniti. Što se tiče zaštite manjina, naravno da je to pitanje od velikog značaja u svim članicama Saveta Evrope i EU", poručio je on.

Govoreći o predstojećim izborima i mogućim partnerima za formiranje austrijske vlade, Kurc je istakao da su predstojeći izbori bitni, jer će njegovi politički konkurenti učiniti sve da formiraju koaliciju bez OVP: "Zbog toga je sada važnije nego ikada da se ništa ne prepusti slučaju. Moramo biti snažni, da bez nas ne može da se formira nijedna koalicija".

Cilj njegove partije je, ističe, da sprovede promene koje bi dovele do napretka zemlje i obezbedile veću pravdu građanima.

"Želimo da vratimo Austriju na vrh. U poslednjih godinu i po smo puno toga primenili. Prvi put u poslednjih 65 godina nismo se zaduživali, rasteretili smo mala i srednja primanja, uveli bonus na porodice i pokrenuli brojne reforme koje su građanima donele osetna rasterećenja. Međutim, želimo još mnogo toga da uradimo. Od reforme negovanja, preko doslednog stava u borbi protiv ilegalne migracije, ali i koncepta za održivu zaštitu klime. Koračaćemo našim putem dalje i učinićemo sve da na taj put sa nama povedemo građane", podvukao je on.

Kurc je pohvalio i građane Austrije srpskog porekla, rekavši da su dali veliki doprinos razvoju i blagostanju zemlje, i pozvao ih da se angažuju svojim idejama i željama u OVP. Osvrnuo se i na aferu "Ibica", zbog koje je pala njegova vlada, a u koju je bio umešan njegov koalicioni partner Hajnc Kristijan Štrahe.

Kurc je istakao da je ona nanela veliku štetu po ugled austrijske politike u zemlji i inostranstvu.

"Zbog toga je od ogromne važnosti da sada usledi nezavisno i potpuno rasvetljavanje ovog slučaja", zaključio je on.