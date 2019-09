Branko VLAHOVIĆ | 16. septembar 2019. 06:40 |

MOSKVA - OD STALNOG DOPISNIKA

SA 80 miliona hektara Rusija će ove godine požnjeti 118 miliona tona žita što je u odnosu na lani više za pet miliona tona. Posebno je važno što će ove godine biti više tri miliona tona pšenice pa će imati dovoljno ne samo za svoje potrebe nego i da poveća izvoz.

Za šest poslednjih godina Rusija je povećala proizvodnju pšenice za 40 odsto.

Ministar poljoprivrede Rusije Dmitrij Patrušev koji je ovih dana "raportirao" predsedniku Putinu, tvrdi da je interes kupaca za rusku pšenicu sve veći. U avgustu je Saudijska Arabija potpisala ugovor dajući prednost ruskoj u odnosu na nemačku pšenicu. Egipat i Južna Afrika su se opredelili takođe za rusku pšenicu umesto za francusku.

PROČITAJTE JOŠ - Putin: Poljoprivreda profitabilnija od izvoza oružja

U razgovoru sa predsednikom Putinom ministar poljoprivrede Dmitrij Patrušev se pohvalio i povećanom proizvodnjom mleka. Očekuje se da će do kraja godine biti proizveden 31 milion tona mleka. Godinama je u Rusiji bio pad proizvodnje mleka zbog smanjivanja broja krava, ovaca i koza.

Tako izgleda da su zapadne sankcije, što se tiče ruske poljoprivrede, imale - pozitivan efekat!

Rusi su se bolje organizovali, država je više podržavala svoje proizvođače pa sada imaju sasvim dovoljno mesnih prerađevina i raznih sireva. Piletinu, jaja i svinjetinu Rusija odavno ne uvozi, a tog mesa ima dovoljno i za izvoz. Jedino što i dalje mora da uvozi je goveđe meso, koje kupuje uglavnom u Južnoj Americi.

Ruski predsednik Putin i ministar poljoprivrede Patrušev

To što sada zbog sankcija u prodavnicama nema francuske guščije paštete ili francuskih i švajcarskih sireva i španskog pršuta, obične građane Rusije uopšte ne brine jer to ni do sada nisu kupovali.

PROČITAJTE JOŠ - Rusi dronom "obrađuju" njive

Jednio je neosporno bez obzira na sve zapadne sankcije i blokade, ruske prodavnice hrane nikada više neće biti prazne kao u vreme Jeljcinove vladavine. Glavni problem je, kako nedavno reče predsednik Putin, spor rast plata i penzija a izbor robe u prodavnicama je zaista veliki. Ko ima para može da živi i da uopšte i ne zna da postoje zapadne sankcije.





NAJVEĆI KUPAC

GLAVNI kupac hrane iz Rusije je Kina gde je već izvezeno ove godine za dve milijarde dolara. Veliki kupci žita i drugih poljoprivrednih proizvoda iz Rusije su Turska, Iran, Egipat, Kazahstan i Belorusija. Cilj Rusije je da do 2024. godine poveća izvoz hrane u vrednosti do 45 milijardi dolara.