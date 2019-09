Branko VLAHOVIĆ | 13. septembar 2019. 20:42 | Komentara: 0

AMERIČKOG špijuna Olega Smoljenkova čim je nestao u Crnoj Gori 2017. godine, Rusija je tražila preko - Interpola. Marija Zaharova, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije, objasnila je da se Moskva obratila Interpolu jer je građanin Rusije nestao zajedno sa porodicom u inostranstvu, tačnije u Crnoj Gori na odmoru.Moskovski novinari su pokušali da saznaju nešto više o radu Olega Smoljenkova u predsedničkoj administraciji od njegovog bivšeg šefa Jurija Ušakova, inače pomoćnika za spoljnu politiku predsednika Putina ali je on odgovorio kratko: nemam komentara!Smoljenkov se zbližio sa Ušakovim u vreme dok je sadašnji Putinov savetnik radio kao ambasador u SAD.Jedino što je potvrđeno jeste da je Oleg Smoljenkov zaista radio u predsedničkoj administraciji a pre toga u administraciji vlade. Putinov portparol Dmitrij Peskov je kazao da je Smoljenkov zaista radio nekoliko godina u predsedničkoj administraciji a zatim je bio otpušten pre dve godine.Beg Olega Smoljenkova u SAD je i dalje u fokusu pažnje ruskih medija. Pošto su Oleg i njegova žena bili već u braku, moskovski novinari su uspeli da pronađu njihove bivše partnere i rodbinu.Interesantno je da je supruga Smoljenkova Antonina povela sa sobom u SAD i maloletnog sina iz prvog braka Ilju. Njen prvi suprug Jevgenij tvrdi da se rastao od žene jer je kontrolišući njen telefon video da je ona u vezi sa Olegom Smoljenkovom koga je upoznala u Americi gde joj je majka radila kao zubar pri ruskoj koloniji diplomatskih saradnika.U to vreme Antonina i Oleg Smoljenkov su radili kod Jurija Ušakova. Bivši ruski ambasador u Vašingtonu po povratku iz SAD 2008. zaposlio je kod sebe Olega kao pomoćnika a Antoninu kao sekretaricu.Novinari su uspeli da pronađu i prvu ženu Olega Smoljenkova, Reginu koja sada živi sa drugim mužem u Francuskoj. Oleg i Regina su se upoznali na moskovskom univerzitetu Morisa Tereza, a kasnije su zajedno živeli u Vašingtonu. Tamo se Oleg formalno vodio kao saradnik konzulata a zapravo se brinuo za kupovinu hrane i vodio je prodavnicu za ruske diplomate. Bračni par se rastao jer nisu mogli da imaju decu.Reporteri Komsomolske pravde pronašli su i Olegovu taštu, zubarku koja je ispričala da je sa zetom i ćerkom razgovarala samo o svakodnevnom životu a nikada nije pričala o politici pa i ne zna ništa o njegovoj saradnji sa američkim obaveštajcima.Tvrdi da je posle bega zet samo jednom zvao telefonom i to na poslu, da pita jesu li živi i zdravi.Na pitanje šta je to važno mogao da saopštava Oleg amerikancima za sada nema pravog odgovora. Pitanje je tim intrigantnije što su američki mediji već objavili fotografije velike kuće koju je Oleg kupio u Virdžiniji.Da je bio mali ili jednokratni doušnik Amerikanci ga ne bi tako dobro nagradili.